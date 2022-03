Milan, scelto l’esterno destro | Colpo da 20 milioni!

Si cerca l’intesa per il calciatore che milita in Belgio. Il Milan lo vorrebbe, e lui sembra gradire questo interessamento…

Tanto tuonò che piovve: Franck Kessie, secondo quanto annunciato da Gianluca Di Marzio, è già un nuovo calciatore del Barcellona. La notizia era nell’aria già da tempo, ma ora sembra davvero fatta. Ora però non è il momento di parlare del franco ivoriano, perché la società rossonera continua a muoversi sul mercato per la prossima stagione.

Maldini e Massara non hanno alcuna intenzione di piangersi addosso: hanno la coscienza pulita direttore tecnico e sportivo, hanno fatto le cose per bene e soprattutto hanno seguito una linea guida ben precisa in tutte le trattative per i rinnovi. Ecco perché i due sono già al lavoro e guardano avanti, al futuro, per cercare di regalare a Pioli dei nuovi giocatori, giovani e funzionali al modulo tattico utilizzato più frequentemente dal tecnico emiliano.

In particolare il duo dirigenziale è alla ricerca di un giocatore offensivo che possa dare più continuità sulla fascia destra. Sulla sinistra, è impensabile che qualcuno riesca a togliere il posto a Rafael Leao, e dietro di lui c’è un Rebic che sembra, pian piano, stia recuperando la forma migliore. Dal lato opposto, invece, la situazione è leggermente diversa. Pioli non ha ancora trovato la quadra definitiva, alternando spesso Saelemaekers e Junior Messias.

Trattativa per il giocatore olandese: il club potrebbe cedere

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan è sempre più interessato al 22enne Noa Lang. L’olandese, che milita in Belgio ed esattamente nel Club Bruges, viene valutato dalla società all’incirca 25 milioni di euro. E’ stato acquistato due stagioni fa dall’Ajax per 6 milioni, dunque la società belga, consapevole del fatto che prima o poi il loro gioiellino dovrà andare via, cerca una plusvalenza importante.

Noa Lang, intanto, ha più volte fatto capire di essere molto felice di queste “avance” del Milan. Lo ha dimostrato su Instagram, prima pubblicando una foto con la maglia di Maldini e poi ascoltando una canzone chiamata proprio “Maldini”. Più chiaro di così… Su di lui c’è l’interessamento di vari top club, tra cui Borussia Dortmund, Arsenal e Liverpool. Pare però che il giocatore abbia in testa solo il Milan, ed allora i rossoneri sono pronti a formulare la loro offerta ufficiale. C’è ottimismo nella possibilità di chiudere sui 20 milioni di euro più bonus, per due motivi principalmente: il Bruges otterrebbe comunque una importante plusvalenza e soprattutto non svaluterebbe Noa Lang, che nell’ultimo periodo non sta più riuscendo a mettersi in mostra come prima a causa di una posizione da trequartista che non gli si addice molto.

L’olandese preferisce agire sulle fasce, ed ecco perché interessa a Pioli. Il tecnico ha bisogno di un giocatore abile sulla destra e Noa Lang, più abituato a giocare sulla sinistra, è pronto a fare questo sacrificio pur di approdare in club che sta tornando ai vertici italiani e che vuole tornare a fare la voce grossa anche in ambito europeo.