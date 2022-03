Renato Sanches, l’Equipe rivela il suo stipendio: ecco quanto guadagna

Dalla Francia spuntano le cifre degli stipendi più ricchi in Ligue 1: c’è pure quello percepito da Renato Sanches.

Non è un segreto l’apprezzamento del Milan per Renato Sanches, un centrocampista molto dotato tecnicamente che la dirigenza sta pensando di regalare a Stefano Pioli. Stando ad alcuni rumors di calciomercato, un tentativo sarebbe stato effettuato già a gennaio ma non ha avuto successo.

L’ex di Benfica e Bayern Monaco ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e non vuole rimanere al Lille, che ha provato a offrigli il rinnovo. Il suo obiettivo è quello di rimettersi alla prova in una grande squadra, dopo non aver fatto bene in Germania ed essersi successivamente rilanciato in Francia.

La sua situazione contrattuale rappresenta una ghiotta occasione per più club, che possono pensare di comprare il suo cartellino spendendo una cifra inferiore rispetto a quella del suo reale valore. È possibile che bastino circa 20 milioni di euro per fare l’affare. I rapporti Milan-Lille sono ottimi e possono favorire la trattativa.

Renato Sanches, ecco il suo stipendio di oggi al Lille

Paolo Maldini e Frederic Massara vanno d’accordo anche con Jorge Mendes, agente di Renato Sanches. Con lui in questi mesi stanno discutendo già del rinnovo di contratto di Rafael Leao, desideroso di rimanere in maglia rossonera. L’accordo è stato pressoché trovato, ma prima delle firme si attende l’evoluzione della causa legale avviata dallo Sporting Lisbona per la risoluzione contrattuale unilaterale effettuata dal giocatore nel 2018. Coinvolto nella vicenda anche il Lille, che dovrebbe pagare la maggior parte del risarcimento al club portoghese.

Per Leao è pronto un sostanzioso aumento dello stipendio. E a proposito di stipendi, dalla Francia il quotidiano L’Equipe ha rivelato la classifica dei primi 30 giocatori più pagati della Ligue 1. Le cifre indicate sono lorde e fanno riferimento a quanto percepisce ciascuno al mese.

Renato Sanches occupa la trentesima e ultima posizione con un ingaggio lordo mensile da 338 mila euro. Su base annuale diventano poco più di 4 milioni lordi. Il Milan non avrebbe problemi a garantire al calciatore uno stipendio maggiore di quello che riceve oggi dal Lille, considerando anche che può usufruire del Decreto Crescita per dimezzare le tasse da versare allo Stato.

La classifica stilata da L’Equipe vede Neymar al primo posto con 4,083 milioni lordi al mese di ingaggio. Tutte le prime quattordici posizioni sono occupate da giocatori che militano nel PSG. Gianluigi Donnarumma è decimo con 916 mila euro lordi mensili, che su base annuale diventano 10,992 milioni.