Rifiutato il rinnovo, il Milan può approfittarne: ritorno di fiamma?

Il club rossonero per rinforzare il centrocampo potrebbe guardare in Italia: c’è un giocatore che lascerà la sua attuale squadra.

Sicuramene il Milan nel prossimo calciomercato estivo prenderà un centrocampista, non ci sono dubbi. Con l’addio ormai certo di Franck Kessie (diretto verso Barcellona) e la possibile interruzione anticipata del prestito di Tiemoué Bakayoko, certamente la dirigenza interverrà nel reparto.

Da mesi si parla di Renato Sanches come grande obiettivo di Paolo Maldini e Frederic Massara. Ci sono stati già dei contatti con Jorge Mendes, agente del giocatore e anche di Rafael Leao. Le parti hanno dei buoni rapporti e questo fattore può favorire la trattativa.

Il club rossonero va molto d’accordo anche con il Lille, come testimoniano alcune operazioni di mercato effettuate in questi anni. Un’intesa potrebbe essere trovata. L’ex di Benfica e Bayern Monaco ha un contratto che scade a giugno 2023 e non intende rinnovarlo, quindi il prezzo per il suo trasferimento non dovrebbe essere eccessivamente alto in estate.

Roma, niente rinnovo: chance per il Milan?

Renato Sanches piace molto al Milan, però sulle sue tracce ci sono anche altre società europee. Si è parlato più volte di Juventus, Arsenal e Liverpool. Anche se diverse fonti danno il club rossonero in vantaggio, la concorrenza non va sottovalutata.

Anche se il portoghese sembra in cima alla lista di Maldini e Massara, ci sono anche altre alternative che vengono considerate per il centrocampo. Alcune fonti nelle scorse settimane hanno riferito di un interessamento per Jordan Veretout, già obiettivo della società rossonera quando militava nella Fiorentina.

Il 29enne francese probabilmente lascerà la Roma a fine stagione. Non ha legato particolarmente con José Mourinho e non sta riuscendo a replicare il buon rendimento delle scorse annate. Più squadre monitorano la situazione e potrebbero farsi avanti in estate.

Il giornalista Nicolò Schira spiega che Veretout ha rifiutato l’offerta di rinnovo della Roma, che gli ha proposto uno stipendio da circa 4 milioni di euro annui. Essendo il contratto in scadenza a giugno 2024, la società giallorossa vuole venderlo nella prossima sessione del calciomercato. Il prezzo è fissato sui 15 milioni.

In queste settimane si è parlato più volte dell’interessamento del Marsiglia, che vorrebbe riportare il centrocampista in Francia. I rapporti tra la Roma e il club della Ligue 1 sono molto buoni, come testimoniano gli affari Pau Lopez e Cengiz Under. Il Milan appare defilato per adesso.