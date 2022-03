Gazzetta – Infortunio Maignan, le ultime: come sta il portiere del Milan

Buone notizie per quanto riguarda le condizioni del portiere rossonero: ci sarà con il Bologna alla ripresa

Nella giornata di ieri dalla Francia era rimbalzata la notizia che Mike Maignan non si era allenato con la sua nazionale a causa di un dolore al tendine d’Achille. Si era subito precisato che non si trattasse di un infortunio grave, ma che per precauzione il portiere rossonero era rimasto fermo.

Arrivano ora però notizie molto rassicuranti per quanto le sue condizioni. Il portiere francese oggi si è allenato regolarmente con la propria nazionale e dal ritiro dei transalpini non emergono ulteriori problemi. Un sospiro di sollievo anche per quanto riguarda il tendine d’Achille, che come Ibrahimovic ben sa, rappresenta un punto molto delicato. Tifosi che quindi possono stare più tranquilli adesso.

Maignan continuerà ad essere monitorato quotidianamente ma al momento non sono all’orizzonte problemi di alcun tipo per quanto riguarda la sua presenza tra i pali rossoneri al rientro dalla pausa. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport, che quindi non mette in dubbio la sua presenza per lunedì 4 aprile nel match in programma alle 20:45 allo stadio San Siro contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il portiere non dovrà quindi saltare nessun match con i rossoneri, come accaduto invece per l’infortunio dello scorso novembre.