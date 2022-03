Milan, conferme sulla suggestione Dybala: “Può essere…”

Il noto giornalista ha rivelato che il Milan potrebbe esser pronto a valutare l’acquisto del fantasista. Sarebbe un sogno per i tifosi!

Con la sessione di mercato che si avvicina sempre più, il Milan è ormai a lavoro per scovare i giusti rinforzi in vista della prossima stagione. Come sempre, la dirigenza dovrà trovare il giusto equilibro tra qualità ed economia. Ed ecco che Maldini e Massara sono anche alla ricerca di ottimi profili a parametro zero.

Il primo, il più caldo in ottica mercato rossonero, è sicuramente quello di Divock Origi. Ormai le parti sembrano vicinissime, e resta da limare l’accordo sull’ingaggio dell’attaccante belga. Il Milan è probabilmente pronto ad assicurarsi un innesto per l’attacco di grande prestigio. Con tanta esperienza internazionale, Origi può dare qualcosa di fondamentale alla squadra di Pioli.

C’è anche il nome di Andrea Belotti in ballo, altro giocatore in scadenza di contratto. Per il Gallo adesso sembrano essersi un pò placate le voci di mercato in ottica Milan, date le attuali su Origi. Ma da qui all’estate può accadere di tutto.

Da non dimenticare anche l’interesse del Diavolo per Noaussair Mazraoui, il talento dell’Ajax che ha ha già deciso di non rinnovare il suo accordo con gli olandesi. Sul marocchino c’è una vasta concorrenza. La possibilità di prelevare un giocatore così forte a costo zero fa ovviamente aumentare le pretendenti. Parliamo di un terzino destro di assoluto rispetto e con la giusta esperienza anche in campo europeo.

Ma potrebbe non essere finita qui. C’è il parametro zero della Juventus che sta facendo molto discutere.

Dybala, futuro in Italia: “Inter o Milan”

Inoltre, nelle ultime ore, sta impazzando la notizia del mancato rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. La Joya dirà addio ai colori bianconeri a fine stagione, quando il suo contratto sarà completamente esaurito. Sono già cominciati i vari rumors di mercato sul gioiello argentino, e non mancano ovviamente le suggestioni nell’ambiente rossonero. Ma Paolo Maldini e Frederic Massara provano un concreto interesse per l’attaccante?

È vero che Dybala sarà un free agent a fine stagione, ma l’ingaggio richiesto (9 milioni di euro) rappresenta qualcosa di troppo esagerato per la politica economica del Diavolo. Eppure, secondo il giornalista, il Milan potrebbe presto farci un pensierino. Giancarlo Padovan, dagli studi di Sky Sport 24, ha espresso la sua opinione sul mancato rinnovo di Dybala. Poi ha detto a chiare lettere che spera che l’argentino rimanga in Italia. E appunto, oltre all’Inter, anche il Milan potrebbe farsi avanti.

Le sue parole