Dal Milan al Napoli, l’agente conferma: “È una grande opzione”

L’agente di un esterno offensivo accostato al Milan conferma che l’idea di un trasferimento al Napoli lo stuzzica.

Paolo Maldini e Frederic Massara, in accordo con Stefano Pioli, dovranno fare diverse scelte alla fine della stagione. In sede di calciomercato andrà deciso se confermare o meno determinati calciatori che non hanno convinto pienamente in questi mesi.

Nel ruolo di esterno offensivo ci sono dei dubbi sia a destra che a sinistra. Da una parte c’è Junior Messias, arrivato in prestito dal Crotone e il cui riscatto è in bilico. Dall’altra c’è Ante Rebic, che fino alla scorsa annata era un titolare e che in questa ha avuto un drastico calo delle prestazioni dopo gli infortuni patiti.

La dirigenza del Milan dovrà confrontarsi con l’allenatore per scegliere se puntare o meno su di loro nella prossima stagione. Il croato è quello che ha più chance di essere confermato, anche se un’offerta particolarmente alta potrebbe tentare la società a cederlo.

Calciomercato Milan, parla l’agente di Deulofeu

In queste settimane ci sono stati un po’ di esterni offensivi accostati al Milan e tra questi persino Gerard Deulofeu, che ha indossato la maglia rossonera già nella seconda parte della stagione 2016/2017. Arrivò in prestito secco dall’Everton e fece bene, ma non ci fu modo di confermarlo perché il Barcellona esercitò la clausola di recompra per riportarlo in Spagna.

Deulofeu, dopo una parentesi in Premier League con il Watford, è tornato a giocare in Serie A con l’Udinese ed è uno dei giocatori più importanti della squadra allenata da Gabriele Cioffi. In questa stagione ha messo insieme 9 gol e 2 assist nelle 25 presenze collezionate in campionato. Buoni numeri che lo possono proiettare verso il trasferimento in un club più importante.

Il 28enne spagnolo è stato accostato pure al Napoli, dove il direttore sportivo Cristiano Giuntoli lo stima molto. Albert Botines, agente dell’ex Barcellona, ha parlato del futuro del suo assistito alla trasmissione Si Gonfia la Rete su Radio Marte: “Ha ancora due anni di contratto con l’Udinese, ma nel prossimo anno potrebbe fare un salto importante. Non ci sono possibilità da escludere. Napoli sarebbe un grande passo avanti per la carriera di Gerard, un’opzione top”.

Il procuratore dell’esterno offensivo spagnolo rivela che già in passato si è verificata la possibilità di un trasferimento al Napoli: “Non solo quando c’era Sarri – spiega – ma anche nell’estate 2020. Ci furono contatti con Giuntoli, però veniva da un infortunio e non era il momento giusto”.

Sicuramente la carriera di Deulofeu non ha preso la piega sperata dopo quanto aveva mostrato nel settore giovanile del Barcellona, però l’agente nutre ancora grandi speranze su di lui: “Per statistiche, nella cantera ha fatto meglio di Messi e Bojan. Ha cominciato troppo giovane. Nel Milan fece bene, poi stava per riesplodere e si è infortunato. Oggi è il miglior Deulofeu di sempre. Napoli sarebbe una grande opzione”.