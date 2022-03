Italia-Macedonia, la formazione ufficiale: c’è un rossonero

La Nazionale italiana ha ufficializzato l’undici titolare del playoff di questa sera contro la Macedonia del Nord, che si disputa a Palermo.

Inizia stasera l’ultimissima caccia alla qualificazione mondiale per l’Italia. La Nazionale azzurra ha ancora una chance per ottenere il pass in vista di Qatar 2022, dopo la pessima figura nella fase a gironi lo scorso autunno.

Alle ore 20:45 l’Italia sfiderà nel primo playoff la Macedonia del Nord, sorprendente nazionale del sud-est europeo che ha partecipato anche agli ultimi Europei itineranti. Un match da non sottovalutare e da vincere a tutti i costi.

Un’eventuale successo azzurro porterebbe i ragazzi di Roberto Mancini a giocarsi l’accesso al Mondiale nello spareggio decisivo, quello del 27 marzo contro la vincente di Portogallo-Turchia.

Florenzi preferito a De Sciglio, c’è Immobile

Poco fa la FIGC ha ufficializzato l’undici titolare scelto dal c.t. Mancini per la sfida che si disputerà a Palermo. Nessuna grossa sorpresa nelle scelte dell’allenatore, che nel pomeriggio aveva già tagliato giocatori importanti come gli acciaccati Bonucci e Scamacca e persino il bomber Belotti.

C’è posto dall’inizio per un calciatore del Milan. Ovvero Alessandro Florenzi, che agirà come terzino destro titolare. Il rossonero è stato preferito a De Sciglio, confermando il suo feeling ormai storico con Mancini che si fida ciecamente del numero 25 milanista.

In campo dal 1′ ovviamente anche Gianluigi Donnarumma, noto ex rossonero che nonostante i recenti flop con il PSG resta il titolarissimo della Nazionale italiana. Presente al centro dell’attacco Ciro Immobile, affiancato dall’amico Insigne e da Berardi, obiettivo di mercato rossonero.

Ecco l’undici titolare per Italia-Macedonia del Nord: (4-3-3) Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.