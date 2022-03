Milan, che delusione! Flop dei giovani rossoneri

Il Milan non riesce ad esplodere a livello giovanile. Dopo i problemi nel campionato Primavera, arriva un’altra grossa delusione.

Straordinario capolista nel campionato di Serie A, meno brillante nel panorama giovanile. Lo strano caso del Milan, che con la prima squadra è tornato a fare incetta di complimenti ed ottimi risultati.

Momento difficile per le formazioni juniores del Milan. Nonostante il vivaio rossonero sia considerato tra i più storici e produttivi d’Italia, i ragazzi in questione stanno recentemente stentando non poco.

La Primavera di Federico Giunti veleggia al decimo posto della classifica nel campionato di categoria, senza infamia e senza lode. Lontana dai playoff Scudetto ma fortunatamente anche dall’incubo retrocessione. Oltre tale formazione, ha deluso di recente anche l’Under 18 milanista.

I ragazzi allenati da Christian Terni hanno detto oggi addio ai sogni di gloria nella Viareggio Cup 2022. Lo storico ed importante torneo giovanile che si disputa in Toscana, chiamato un tempo Coppa Carnevale e dedicata quest’anno per la prima volta alle formazioni della categoria Allievi Nazionali, non più Primavera.

Il Milan ha perso con un secco 2-0 gli ottavi di finale della competizione giovanile contro la Fiorentina. Nel match giocato oggi a Pistoia, i rossoneri sono stati fulminati dalle reti di Falconi ed Aprili, entrambe giunte nel secondo tempo. Un’uscita di scena sorprendente dei ragazzi del Milan, dopo un ottimo girone vinto con 7 punti conquistati in tre partite.

Un vero peccato per i ragazzi di Terni. Il Milan è una partecipante storica del Viareggio, visto che è la squadra che detiene il maggior numero di tornei vinti. Ben 9 nella storia, tra cui anche la storica prima edizione del 1949. L’ultimo trionfo viareggino dei ragazzi rossoneri risale all’edizione 2014, quando la Primavera guidata da Pippo Inzaghi superò in finale l’Anderlecht.