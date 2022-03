Milan su Fifa 22, disponibile il Kit retrò: una maglia spettacolare – FOTO

Una novità per i tifosi più appassionati e tradizionali di casa Milan, arrivata direttamente sul noto simulatore calcistico.

Il videogioco FIFA 22 sulla carta sarebbe l’ideale per i più giovani appassionati di calcio, coloro che utilizzano le consolle come fosse uno strumento lavorativo perfetto.

Ma in realtà la EA Sports ha deciso di rendere omaggio anche al ‘vintage’, ovvero a quegli appassionati di calcio un tantino più esperti, che seguono il dorato mondo del pallone da almeno una ventina (se non di più) di anni.

Oggi il Milan, in tal senso, ha svelato una novità molto nostalgica del videogioco calcistico. Ovvero l’arrivo di un Retro Kit nel simulatore, vale a dire una casacca nuova di zecca della squadra rossonera, che però ricalca una maglia storica e divenuta cult degli anni ’90.

I giocatori di FIFA 22 potranno usare il kit storico di colore azzurro della stagione 1995-1996. Una delle maglie più particolari ed idealizzate della storia del Milan, molto lontana dai colori tradizionali e rimasta praticamente unica anche negli anni successivi.

Tale casacca, creata dalla Lotto, fu utilizzata in pochissime occasioni. Ma è rimasta nell’immaginario collettivo come una reliquia. Anche per questo motivo la EA Sports l’ha riprodotta per il proprio videogioco. I tifosi rossoneri potranno dunque utilizzarla come alternativa ai kit odierni firmati da Puma.

L’immagine pubblicata dal Milan sui social è significativa. Da una parte i calciatori rossoneri della stagione 1995-96, tra cui spiccano capitan Baresi, Maldini, Desailly e persino Baggio. Dall’altra, sempre con la maglia azzurra, i rossoneri di oggi: Romagnoli, Theo Hernandez, Tonali e Brahim Diaz.