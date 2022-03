Milan, vice Theo Hernandez dall’Empoli | L’agente lo allontana dal Napoli!

Il Milan ha messo nel mirino un giovane per la fascia sinistra di difesa, ma deve vedersela con la concorrenza del Napoli. Oggi ha parlato l’agente del giocatore

Il Milan è a caccia di giovani talenti da inserire nella rosa rossonera e dai quali trarre il miglior potenziale. Si sa, il club rossonero è ormai un esperto in tal senso. Basti pensare all’enorme lavoro fatto con Theo Hernandez, Rafael Leao, Sandro Tonali e diversi altri…

Sono tante le promesse del calcio che stuzzicano l’interesse di Paolo Maldini e Frederic Massara. In Serie A, c’è un club che può contare su una vasta presenza di giovani davvero promettenti. Parliamo dell’Empoli guidato da Andreazzoli, che in questa stagione sta stupendo la critica sportiva grazie al buon gioco espresso in campo.

La rosa dei toscani è la seconda più giovane di tutta la Serie A, dopo lo Spezia di Thiago Motta. Il Milan, ormai da alcuni mesi, ha adocchiato diversi talenti dell’Empoli molto interessanti per mandare avanti il progetto rossonero. Tra tutti, hanno convinto maggiormente Kristjan Asllani, di ruolo centrocampista (offensivo), Mattia Viti, difensore centrale, e Fabiano Parisi, terzino sinistro di tutto rispetto.

Ovviamente, il Milan non è l’unico club ad aver adocchiato le giovani promesse. Le rivali Inter, Juventus e Napoli hanno anche loro fiutato i possibili affari. Maldini e Massara, secondo le ultime indiscrezioni, sembrano soprattutto orientati a delle trattative per Asllani e Parisi. Il primo per rinforzare la trequarti, il secondo per dare un sostituto di valore a Theo Hernandez.

Milan, Parisi come vice-Theo: il Napoli ostacola i rossoneri

È noto che Fodé Ballo-Tourè non ha convinto i tanti, e potrebbe già essere messo alla porta in estate. Fabiano Parisi sarebbe proprio il prescelto dal Milan per sostituire il senegalese. Pare che i contatti tra le parti siano già stati avviati, ma i rossoneri non sono soli nella corsa al baby talento. Classe 2000, cresciuto nel vivaio del Benevento, Parisi piace tantissimo anche al Napoli.

A tal proposito ha parlato proprio l’agente del giovane ai microfoni di Radio Marte. Mario Giuffredi è anche il procuratore di Mario Rui, il terzino sinistro della squadra di Spalletti. Giuffredi valuta improbabile la scelta di concedere Fabiano Parisi al Napoli, dato che questo andrebbe a giocarsi il posto da titolare con l’altro suo assistito Mario Rui. Un concetto che secondo l’agente è totalmente sbagliato, ma non si sente di escludere che tutto può succedere.

Le sue parole a Radio Marte: