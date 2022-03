Pioli, un suo “pupillo” si allontana dal Milan | Può rinnovare

Un difensore che piace a Pioli non dovrebbe arrivare a Milanello: probabile la firma di un nuovo contratto con l’attuale club.

È noto a tutti ormai che il Milan nel prossimo calciomercato estivo prenderà un nuovo centrale difensivo. L’addio di Alessio Romagnoli costringerà la dirigenza a prendere un rinforzo nel ruolo.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno formulato un’offerta a Mino Raiola per il rinnovo del capitano rossonero, ma non è stata accettata. L’ex Roma molto probabilmente andrà alla Lazio, la sua squadra del cuore da sempre. Stando a quanto trapelato, la proposta laziale sarebbe superiore a quella rossonera.

Il Milan si sta muovendo da tempo per prendere un nuovo difensore e il nome in cima alla lista è quello di Sven Botman. L’ex Ajax è pronto a dire sì al trasferimento a Milanello, però serve l’accordo con il Lille sul prezzo del cartellino. Servono almeno 30 milioni di euro per comprare l’olandese classe 2000. L’operazione è parecchio onerosa.

Mercato Milan, un’alternativa a Botman può saltare

Maldini e Massara valutato anche delle opzioni alternative nel caso in cui l’affare Botman non si dovesse concretizzare. Un nome circolato più volte è quello di Gleison Bremer del Torino, però anche per il brasiliano servono circa 30 milioni. Di recente è spuntato anche Victor Nelsson, danese classe 1998 che milita nel Galatasaray e che gli scout rossoneri hanno visionato direttamente in Turchia.

Tra i profili associati al Milan anche Nikola Milenkovic, già allenato da Stefano Pioli alla Fiorentina e che sarebbe molto gradito all’attuale allenatore rossonero. Ha un contratto che scade a giugno 2023 e pertanto rappresenta un’interessante occasione di mercato, dato che potrebbe partire per un prezzo non troppo elevato.

Ma secondo quanto rivelato dal quotidiano La Nazione, esiste la possibilità che Milenkovic rimanga alla Fiorentina prolungando ulteriormente il suo contratto. Presto il suo entourage e la dirigenza viola ne parleranno, i rapporti sono buoni e non è escluso che le parti decidano di proseguire insieme.

Oltre al Milan, anche l’Inter è un club che starebbe monitorando la situazione del difensore serbo classe 1997. Per lui 3 gol in 30 presenze in questa stagione. Il feeling con il nuovo tecnico Vincenzo Italiano è buono e la squadra toscana sta disputando una buona stagione. La qualificazione in Europa League è ancora possibile e questo fattore potrebbe farlo rimanere a Firenze.