Italia-Macedonia, ancora critiche a Donnarumma: tifosi scatenati – FOTO

Altra figuraccia per Gianluigi Donnarumma, stavolta in Nazionale! Il portiere del PSG è finito nel mirino dei tanti tifosi, che lo hanno sommerso di critiche…

Disfatta assoluta per l’Italia di Roberto Mancini. È vero che la Nazionale Azzurra non ha trovato fortuna negli ultimi 12 anni ai Mondiali, ma uscire contro la Macedonia del Nord ha rappresentato una debacle clamorosa. La colpa principale della squadra è stata sicuramente la mancata incisività sotto porta.

Tanto possesso palla, ma pochissima qualità in zona di rifinitura. Sembrava che l’Italia potesse comunque cavarsela seppur ai supplementari, ma nulla da fare. Dopo 90’ minuti di stallo, con la difesa macedone organizzatissima a schermare ogni attacco azzurro, è accaduto l’indicibile.

Trajkovski, con un gran tiro dalla lunga distanza, ha spento ogni speranza italiana. Un bolide ben angolato, da 30 metri su per giù. Gianluigi Donnarumma ha provato a parare il tiro dell’avversario distendendosi sulla destra, ma nulla ha potuto. Eppure, secondo la stragrande maggioranza, il portiere del PSG avrebbe potuto fare molto meglio.

Rivedendo le immagini della rete subita, è evidente come Donnarumma parta con un colpevole ritardo a lanciarsi sul pallone. Al termine della gara, l’ex rossonero è stato preso totalmente di mira dai tifosi. Migliaia e migliaia di fan azzurri sono corsi sui social a fare gran sfottò a Gianluigi.

Donnarumma, che periodaccio! I tifosi lo mettono alla gogna

Non un periodo fortunato per Gianluigi Donnarumma. Il portierone azzurro, da quando è passato dal Milan al Paris Saint Germain, ha dovuto affrontare un cammino pieno di insidie. Prima le numerose panchine a Parigi, data la forte concorrenza di Keylor Navas – preferito inizialmente da Mauricio Pochettino – poi la clamorosa papera in Champions League contro il Real Madrid.

Da menzionare anche l’ultima disfatta in Ligue 1, dove Donnarumma ha subito tre gol dal Monaco, di cui uno su rigore, complice un suo errore. Adesso, la critica sportiva lo ha posto sotto i riflettori. Ancora di più dopo il gol della Macedonia di ieri sera. Gianluigi viene additato come gran colpevole della disfatta.

C’è chi addirittura ha cominciato a dubitare delle sue doti tanto osannate negli scorsi anni. È ancora candidato a diventare il portiere più forte al mondo? Davvero complicato dirlo adesso, data la situazione. I tifosi rossoneri ovviamente hanno approfittato degli ultimi errori di Gianluigi Donnarumma per urlare a gran voce la superiorità di Mike Maignan.

Sui social, dopo Italia-Macedonia, si è accesa una vera gogna per l’ex portiere rossonero.

Di seguito, diversi commenti di tifosi rossoneri, ma in generale azzurri, tutti a criticare le ultime gesta di Donnarumma:

