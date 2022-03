Milan, dall’Inghilterra: “Individuato il vice Theo Hernandez” | Colpo dal Bologna!

Secondo le ultime voci di mercato provenienti dall’Inghilterra, il Milan segue con particolare interesse il giovanissimo terzino. Può essere il nuovo vice Theo!

In vista della prossima stagione, il Milan dovrà fare i conti con la situazione di Fodé Ballo-Tourè. Acquistato dal Monaco per 5 milioni di euro, non ha affatto convinto l’ambiente rossonero. Il senegalese non ha mai trovato lo spazio sperato, e quando impiegato in campo ha deluso enormemente.

Insomma, Ballo Tourè non sembra all’altezza di fare le veci di Theo Hernandez quando questo indisponibile. Non è un caso che, ultimamente, Stefano Pioli gli abbia addirittura preferito un giocatore non di ruolo quando il terzino francese è mancato. O Davide Calabria, o Alessandro Florenzi, o Pierre Kalulu, hanno avuto il compito di sostituire Theo.

Ma è chiaro che i primi due privilegiano la fascia destra di difesa, mentre Kalulu è ormai un perno del centro del reparto. Per essere più competitivo, al Milan serve un terzino sinistro di ruolo, dalle grandi doti sia in fase difensiva che offensiva. Attualmente, Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno guardando intorno.

Fodè Ballo-Touré dovrebbe già essere messo alla porta in estate. Si proverà a cederlo definitivamente, o quantomeno girarlo in prestito. Dall’Inghilterra ci arriva notizia che il Milan ha individuato quello che può essere il profilo più adatto per prendere il posto di Ballo-Touré e quindi fare il vice Theo.

Milan, il talento del Bologna ha stregato Maldini

Il Sun lancia una fondamentale indiscrezione di mercato. Il Milan ha messo concretamente nel mirino Aaron Hickey, terzino sinistro del Bologna di Mihajlovic. A soli 19 anni, lo scozzese è ormai un titolarissimo della squadra emiliana. 27 presenze in questa stagione, con 4 gol e 1 assist messi a segno.

Si tratta di un talento purissimo, e che conta anche una notevole duttilità. Oltre che in difesa, Aaron sa destreggiarsi al meglio anche da centrocampista sempre di sinistra. Ed inoltre non disdegna la posizione di terzino destro. Cresciuto nelle giovanili degli Hearts e del Celtic, ha avuto poi modo di mettersi in mostra proprio in Italia, con la maglia del Bologna.

Il Sun aveva informato dell’interesse del Milan già a novembre, ma con il passare del tempo il gradimento di Paolo Maldini è notevolmente cresciuto. Durante la stagione, riporta la medesima fonte, gli scout rossoneri non hanno mai smesso di seguire da vicino Aaron Hickey (seguito anche nel vivaio degli Hearts). Adesso, è lui il primo obiettivo per il ruolo di vice Theo Hernandez.

Non sarà comunque semplice strapparlo al Bologna. Con contratto sino al 2024, potrebbero volerci più di 15 milioni di euro per aggiudicarselo. Ad oggi, l’investimento potrebbe davvero valerne la pena, date le grandi doti del giovanissimo scozzese. A Milanello potrebbe trovare il giusto ambiente per crescere e sviluppare sempre più il suo potenziale.