L’annuncio di Mihajlovic: “Mi ricovero. Rischio di ricomparsa della malattia”

Mihajlovic ha fatto un annuncio che riguarda il suo stato di salute: nuovo ricovero per l’allenatore del Bologna.

Oggi Sinisa Mihajlovic ha sostenuto una conferenza stampa a Casteldebole poco prima dell’allenamento della sua squadra presso il centro sportivo Niccolò Galli. Il tecnico serbo ha fornito un aggiornamento importante sulle sue condizioni di salute.

Com’è noto, nel 2019 aveva scoperto di avere la leucemia e ha dovuto combattere per mesi per sconfiggere quella terribile malattia. Oggi sono state queste le parole che ha pronunciato in sala stampa: «La ripresa in questi mesi è stata ottima, però nelle ultime analisi sono emersi dei campanelli d’allarme e c’è il rischio che la malattia ricompaia. Mi è stato consigliato un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere il problema».

La battaglia di Mihajlovic non è conclusa ancora, adesso si deve fermare ed effettuare altre cure che prevengano un eventuale riaffiorare della malattia: «Giocherò d’anticipo e dall’inizio della prossima settimana sarò di nuovo ricoverato al Sant’Orsola. Rispetto a due anni e mezzo fa sono più sereno, la situazione è differente. Spero che i tempi siano brevi, ma dovrò saltare alcune partite e ho già fatto allestire in reparto tutto ciò che mi serve per seguire la squadra. ».

L’allenatore del Bologna è sempre stato un guerriero, in campo come nella vita, e vuole farcela anche stavolta. Anche se a distanza, non mancherà di far sentire la sua vicinanza alla squadra: «Lotterò sempre assieme ai giocatori e so che loro lotteranno per me. Chiedo ai tifosi di sostenerli e aiutarli. Nessuno di noi mollerà di un centimetro, risaliremo in classifica e io tornerò con la squadra. Chiedo solo di rispettare la mia privacy».

Non possiamo che augurare a Mihajlovic che vada tutto per il meglio. Fortunatamente la situazione non è preoccupante come nel 2019, però deve comunque fare un ciclo di cure che eviti il rischio che la leucemia ricompaia. Forza Sinisa!