Milan, la novità di Puma: arriva la maglia “Re” – FOTO

La nuova iniziativa dello sponsor tecnico dei rossoneri è una maglia all’insegna della sostenibilità

Continuano le iniziative di Puma per quanto riguarda le maglie del Milan. Lo sponsor tecnico dei rossoneri, oltre che di altri top club europei come Manchester City, Marsiglia e Borussia Dortmund, ha in mente una nuova casacca all’insegna della sostenibilità.

Questo tema della sostenibilità è ormai primario per tutti i brand di abbigliamento e Puma non fa eccezione. Qualche mese fa il marchio aveva stupito con il lancio della maglia da calcio più leggera al mondo, grazie alla tecnica Ultraweave. Come spiega Calcio e finanza, la nuova idea è la realizzazione delle cosiddette “maglie Re” attraverso lo sfruttamento di vecchie casacche.

Una scelta ben precisa che è da intendere nella volontà da parte di Puma di dare un contributo attivo nei confronti dell’ambiente e per ridurre gli sprechi. Il processo di riciclo, come spiega sempre il portale di notizie calcistiche ed economiche, è abbastanza facile e passa dalla scomposizione chimica al filtraggio dei colori. Il materiale viene poi riassemblato e ne viene fuori un tessuto con caratteristiche molto simili a quelle del poliestere vergine.

Dopo la notizia quindi della quarta maglia della stagione, che Puma aveva realizzato in collaborazione con NAMEN, c’è ora in arrivo un’altra novità per i tifosi rossoneri: la maglia “Re”. Ecco la foto, sempre presa da Calcio e finanza, con le maglie del Milan e delle altre squadre con Puma: