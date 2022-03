Milan, nuovo profilo per il centrocampo: è un 2004 | Concorrenza inglese

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan ha messo gli occhi su un gioiellino del centrocampo che milita in Ligue 1. Concorrenza dalla Premier!

Con Franck Kessie ormai destinato a vestire i colori blaugrana la prossima stagione, il Milan è a caccia di un valido sostituto. L’ivoriano lascerà Milanello a parametro zero, con il Barcellona che gli ha garantito il ricco ingaggio preteso da lui e il suo agente, Atangana.

6,5 milioni di euro lo stipendio stagionale promesso a Franck, che ha già svolto le visite mediche con il Barcellona e firmato il nuovo contratto. Un’altra perdita senza incasso per il club rossonero, ma la linea tracciata dalla proprietà Elliott è stata seguita con diligenza da Maldini e Massara. Alla fine, rimane in rossonero soltanto chi lo desidera davvero, e chi non fa dei soldi l’unica ragione della sua carriera.

Ecco che il Milan si appresta a trovare il sostituto di Franck Kessie. In vista della prossima stagione, ogni reparto della rosa di Stefano Pioli subirà sostanziali modifiche. Per quanto concerne il centrocampo, rimane anche da valutare la situazione di Tiemouè Bakayoko, che assai probabilmente non verrà riscattato dal Chelsea date le prestazioni assolutamente deludenti.

Il profilo in pole ad un posto nella mediana rossonera è certamente quello di Renato Sanches. Il centrocampista del Lille sembra avere una certa preferenza per il suo futuro, con il Milan al primo posto. I contatti con l’agente sono già in stato avanzato, ma rimane da definire la cifra dell’ingaggio, che secondo diverse fonti è al momento esagerata.

Il Milan, nel frattempo, è quindi vigile su altri profili. Negli ultimi giorni hanno spopolato i nomi di Seko Fofana del Lens e di Corentin Tolisso del Bayern Monaco. Centrocampisti validi ma non più giovanissimi. Inoltre, nelle ultime ore è arrivata notizia dell’interesse del Milan per un gioiello della metà campo militante ancora in Ligue 1.

Milan, sguardo fisso in Ligue: il 2004 per il centrocampo

Il giornalista di mercato Ekrem Konur ha riferito stamane che il Milan monitora con gran interesse un classe 2004 del Rennes. Si tratta di Lesley Ugochukwu, nome impronunciabile ma profilo dal grande talento. Lesley è un centrocampista di soli 19 anni ma che da un anno milita in pianta stabile tra i professionisti della Ligue 1.

È anche stato inserito dal The Guardian nella lista dei giovani più promettenti d’Europa e in questa stagione lo sta dimostrando abbondantemente. Conta 13 presenze in Ligue 1 con anche un gol messo a segno. Ugochukwu si presta principalmente al ruolo di mediano, ma grazie alle sue ottime caratteristiche difensive sa destreggiarsi al meglio anche da centrale di difesa.

Il suo nome non è completamente nuovo all’ambiente rossonero, dato che a novembre 2021 era arrivata voce che il giovane fosse monitorato con frequenza dagli scout del Milan. Si era parlato della forte concorrenza della Juventus per la promessa francese. Oggi, invece, Konur parla di Arsenal e Tottenham come rivali principali a Lesley Ugochukwu.

Non si hanno notizie sul possibile costo del cartellino del giocatore. Ciò che sappiamo è che il suo contratto con il Rennes è in scadenza nel 2024. Il Milan proverà l’assalto per il classe 2004? Certamente, Ugochukwu non verrebbe acquistato per il ruolo di titolare, ma come giovane da affiancare ai più grandi e da cui trarre il massimo del potenziale nel tempo.

Con anche l’addio di Bakayoko, il Diavolo potrebbe regalarsi due colpi per il centrocampo. Uno d’esperienza (Renato Sanches), e uno giovane da sviluppare (Ugochukwu). Ad oggi sono ovviamente soltanto ipotesi.