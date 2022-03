15 milioni per lo scippo all’Inter: obiettivo ‘italiano’ per il Milan

Caccia al centrocampista per il Milan, che deve salutare Franck Kessie. L’ultima idea porta in Italia: è sfida ai grandi club di Serie A ma anche inglesi. Servono 15-20 milioni di euro. Il punto sul possibile affare

L’addio di Franck Kessie è ormai una certezza. Manca solo l’annuncio ufficiale da parte del Barcellona ma l’affare è ormai concluso. Al termine della stagione l’ivoriano lascerà il Milan per trasferirsi in Spagna.

I rossoneri sono chiaramente, ormai da mesi, alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire l’ivoriano. Il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Renato Sanches. Come è noto, il Milan ha provato a portare in Italia il portoghese già a gennaio, trovando il muro da parte del Lille.

Nelle prossime settimane il Diavolo proverà a chiudere l’affare ma serve l’accordo totale con il giocatore, che nel frattempo è finito nel mirino di altri grandi club. Sanches piace tanto in Inghilterra ma attenzione anche alla Juventus.

Il Milan è in vantaggio rispetto alla concorrenza ma l’affare – come detto – non è chiuso. Ecco perché si guarda alle alternative. Si guarda ad altri profilo che possano far a caso.

Ritorno di fiamma

In Spagna rilanciano un nome, non nuovo, per il calciomercato rossonero. Il Diavolo – secondo quanto riporta Fichajes.net – sarebbe sulle tracce di Mattias Svanberg. Il calciatore classe 1999 svedese ha attirato le attenzioni del Milan ormai da tempo ma la concorrenza non manca.

Sul 23enne di Malmoe ci sarebbero anche le inglesi Manchester City e United, oltre che il Tottenham. In Italia, invece, sarebbero seguito da vicino anche da Inter, Juventus e Roma. Molte, tantissime squadre. Chissà che la presenza in rossonera del connazionale più famoso, Zlatan Ibrahimovic, non possa fare la differenza. Il suo prezzo sarebbe di circa 15 milioni di euro ma viste le tante squadre che lo vogliono non è da escludere che il Bologna alzi il prezzo a 20 milioni.

In stagione Svanberg ha giocato 29 partite, 28 in Serie A, per un totale di 2162 minuti. I gol realizzati sono stati tre, gli assist due.