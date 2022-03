Francia, finalmente Mike Maignan! Sarà titolare a Lille

Dalla Francia arrivano novità importanti su Mike Maignan. Finalmente arriverà il momento tanto atteso e potremo vederlo in campo…

Mike Maignan ha stregato e conquistato l’ambiente rossonero! Arrivato in punta di piedi al Milan, con ancora i tifosi delusi dall’addio di Donnarumma, non ha fatto rimpiangere alcuna partenza. Anzi! Oggi, i supporters rossoneri non potrebbero desiderare portiere migliore di Magic Mike.

Parate sempre decisive, leadership e un inaspettato attaccamento alla maglia. Maignan ci ha messo poco a diventare milanista e a promettere fedeltà al club. Nel periodo dell’infortunio alla mano, la squadra e la tifoseria hanno patito fortemente la sua assenza. Lui, da vero combattente, ha bruciato le tappe, e ancora in fase di riabilitazione è tornato in campo ad aiutare i suoi compagni.

Mike si è rivelato uno dei portieri più validi al mondo. Un estremo difensore completo, che oltre ad essere bravo a schermare la porta, sa usare con estrema bravura i piedi. Tantissimi gli elogi per lui da quando è arrivato al Milan. Molti lo hanno definito il perfetto regista arretrato, e come dare torto a tali giudizi…

Maignan sembra già pronto ai palcoscenici più prestigiosi. Potrebbe tranquillamente svolgere il ruolo di titolare della sua Francia, dove attualmente Hugo Lloris è il favorito da Deschamps. Ma i fatti parlano da sè. Con Mike in porta, la squadra gode di sicurezza e fiducia. Il CT dei transalpini capirà presto chi merita la titolarità tra i pali?

Intanto, arriva una notizia positiva.

Francia, amichevole contro il Sud Africa: ecco finalmente Maignan

Il noto media francese, RMC Sport, ha fatto sapere che Mike Maignan partirà titolare tra i pali della Francia martedì sera. I blues affronteranno il Sud Africa nella seconda ed ultima gara amichevole della sosta, e finalmente potremo vedere Magic Mike vestire la maglia della sua Nazionale.

Didier Deschamps, ad inizio sosta, aveva già detto a chiare lettere che avrebbe impiegato in campo più giocatori possibile. Contro la Costa d’Avorio, sono stati impiegati i fedelissimi, ma nell’ultimo impegno prima della ripresa dei campionati toccherà a chi ha avuto meno spazio mettersi in mostra. Ecco quindi pronto Magic Mike, come affermato da RMC Sport, che giocherà la partita proprio a Lille, nello stadio che gli è valso il titolo della Ligue 1 e che lo ha fatto conoscere all’Europa.