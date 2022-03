Ancelotti guarda in Serie A: il Real Madrid vuole un obiettivo del Milan

In Spagna sono sicuri che Ancelotti voglia al Real Madrid uno degli obiettivi di mercato di Maldini e Massara.

Con la conferma della qualificazione alla prossima Champions League e un miglioramento ulteriore dei conti del bilancio, il Milan può pensare di fare un’ottima campagna acquisti in estate. Non bisogna attendersi un calciomercato eccessivamente dispendioso, ma comunque dei buoni colpi che possano rinforzare in modo importante la squadra.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno sempre dichiarato che il gruppo di Stefano Pioli è competitivo, però sarà sicuramente migliorato e ci saranno interventi in ogni reparto. Considerando che ci sono dei mancati rinnovi e alcuni giocatori potrebbero non essere riscattati, ci sono diverse operazioni che la dirigenza rossonera effettuerà.

Tra i possibili innesti c’è quello di un esterno destro offensivo. In quel ruolo né Alexis Saelemaekers né Junior Messias danno sufficienti garanzie in termini di assist e gol. Servirebbe un calciatore più incisivo. A fare spazio a un eventuale rinforzo sarebbe il brasiliano, che potrebbe non essere riscattato dal Crotone per i 5,4 milioni di euro pattuiti la scorsa estate.

Calciomercato Milan, il Real Madrid su un esterno che interessa a Maldini

Pioli a sinistra ha in Rafael Leao un titolare in grado di fare la differenza ed essere decisivo, a destra manca un esterno che possa dare un apporto offensivo simile a quello del portoghese. Il Milan sta valutando diversi profili in vista della prossima sessione estiva del calciomercato.

Sono tante le fonti che danno Maldini e Massara molto interessati all’ingaggio di Domenico Berardi, stella del Sassuolo che in questa stagione ha collezionato 14 gol e 14 assist nelle 27 partite che ha giocato in Serie A. Numeri importanti e che farebbero comodo alla squadra rossonera, anche se fare bene in provincia non significa automaticamente fare lo stesso anche in una piazza più blasonata.

Il Milan sta riflettendo sull’eventualità di investire i circa 30 milioni che il Sassuolo chiede per il classe 1997 calabrese. Intanto dalla Spagna arriva un’indiscrezione clamorosa. È ElNacional.cat a rivelare che anche il Real Madrid sarebbe interessato a Berardi, calciatore gradito a Carlo Ancelotti.

La trattativa per il rinnovo di contratto di Marco Asensio non sta facendo progressi e ci sono alte possibilità che il giocatore parta. Essendo la scadenza contrattuale fissata per giugno 2023, è inevitabile che senza prolungamento il club madrileno si ritrovi a dover vendere. L’obiettivo sarebbe quello di incassare almeno 30 milioni. Non mancano pretendenti per Asensio: Arsenal, Juventus, Atletico Madrid e Siviglia vengono citate da ElNacional.cat.

Berardi è considerato un possibile sostituto e ci sarebbe stato già qualche contatto per un suo eventuale futuro trasferimento al Real. Sicuramente sarebbe sorprendente se fosse lui ad approdare alla corte di Ancelotti. L’indiscrezione giunta dalla Spagna sorprende non poco e vedremo se ci saranno delle conferme in questi giorni. Siamo un po’ scettici.