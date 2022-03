Il Barcellona lo scarica, i tifosi sognano il colpo: servono 30 milioni

Il Barcellona ha deciso di mollare l’esterno d’attacco. Per il Milan può davvero rappresentare un’opportunità di calciomercato: i tifosi sognano il suo acquisto

Il Barcellona è una delle squadre più attive sul calciomercato. A gennaio ha di fatto affidato a Xavi una nuova squadra. L’ex centrocampista ha dato un’anima ai blaugrana e i risultati stanno iniziando a vedersi.

La rivoluzione post Lionel Messi continuerà in estate. I calciatori nel mirino del Barcellona sono tanti: il primo colpo sarà Franck Kessie. L’ivoriano e i blaugrana – stando alle ultime news di calciomercato – hanno trovato un accordo. Un altro colpo a zero, che permetterà al club di fare investimenti in altri ruoli.

Stando a quanto riportano i media spagnoli, nelle ultime ore, il Barcellona è pronto a mettere le mani su Raphinha. Accordo con il giocatore già trovato e affare vicino alla chiusura con il Leeds per 25-30 milioni di euro.

Un nuovo colpo in avanti, sull’esterno, che inevitabilmente spingerà altri elementi a fare le valigie. In questi giorni si è tornati a parlare tanto di un possibile sbarco in Italia di Memphis Depay. L’attaccante olandese è stato accostato, nuovamente, al Milan ma soprattutto a Juventus e Napoli.

Opportunità per il Milan

Il calciatore che potrebbe maggiormente pagare le conseguenze dell’eventuale arrivo di Raphinha è però Adama Traoré.

Lo spagnolo, arrivato a gennaio dal Wolverhampton, è pronto a far ritorno in Inghilterra: i soldi, risparmiati per il suo riscatto, infatti, serviranno proprio per acquistare il brasiliano classe 1996.

Difficile immaginare un futuro ancora ai Wolves per il calciatore, che spera di trovare una sistemazione altrove.

Traore, esterno destro di 26 anni, rappresenta certamente un’opportunità per diverse squadre. Non è un caso che suoi social, nelle ultime ore, molti tifosi rossoneri stanno sognando il suo acquisto.

L’agente è Jorge Mendes, con il quale i rapporti sono ottimi e ben presto potrebbero essere ancora più saldi grazie al rinnovo di Rafael Leao e al possibile acquisto di Renato Sanches.

Chissà che nell’incontro che si terrà tra le parti non venga fuori anche il nome dello spagnolo. Metterebbe d’accordo davvero molti tifosi rossoneri, che hanno individuato in lui il rinforzo ideale per la corsia destra.