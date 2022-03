Colpaccio a zero, non solo Inter: “Anche il Milan ha fatto un sondaggio”

Maldini e Massara tentati da prendere un rinforzo dai rivali della Juventus: sarebbe un affare decisamente sorprendente.

Il Milan nella prossima finestra estiva del calciomercato farà alcuni colpi importanti, c’è voglia di fare una squadra ancora più forte. Compatibilmente con la necessità di tenere in ordine il bilancio, verranno presi diversi rinforzi a Stefano Pioli.

Paolo Maldini e Frederic Massara guardano inevitabilmente anche al mercato dei parametri zero. Ci sono più giocatori che farebbero comodo al gruppo rossonero. Uno dei più chiacchierati è senza dubbio Divock Origi, attaccante in scadenza di contratto con il Liverpool.

La dirigenza milanista ha già avviato i contatti con l’entourage e da più fonti è emerso che c’è una trattativa in stato avanzato. L’ex Lille è un obiettivo concreto per il reparto offensivo, nel quale la conferma di Zlatan Ibrahimovic è ancora incerta. Vedremo se Origi arriverà a Milanello in estate.

Milan, rinforzo a zero dalla Juventus?

Tra i futuri parametri zero accostati al Milan ci sono anche Andrea Belotti del Torino, Boubacar Kamara del Marsiglia, Jesse Lingard del Manchester United, Noussair Mazraoui dell’Ajax, Florian Grillitsch dell’Hoffenheim e altri ancora. Ci sono più nomi che possono sarebbero utili a Pioli.

Ci sono pure rumors che danno Angel Di Maria, in scadenza col PSG, offerto al club rossonero. Ma il colpo più clamoroso sarebbe senza dubbio l’ingaggio di Paulo Dybala, che non rinnoverà con la Juventus e può essere tesserato senza versare un euro alla società bianconera.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Marco Barzaghi a CMIT TV, anche il Diavolo sarebbe in corsa per l’attaccante argentino: “Anche il Milan ha fatto un sondaggio per Dybala“.

Sicuramente sarebbe una grossa sorpresa se Maldini e Massara riuscissero ad assicurarsi l’ex talento del Palermo, che alla Juventus percepisce uno stipendio molto alto e che andrà alla ricerca di un contratto con cifre simili. Attualmente Dybala ricava circa 7,5 milioni di euro netti all’anno ed è difficile pensare che il Milan possa fare un’offerta simile.

Più probabile che il futuro del giocatore sia altrove, magari all’estero. Si parla molto dell’Inter, dove Giuseppe Marotta e Simone Inzaghi lo accoglierebbero a braccia aperte, ma è fuori dalla Serie A dove probabilmente potrebbe ottenere il contratto più remunerativo.

Da considerare anche che per prendere Dybala sarebbe necessario versare alcuni milioni all’entourage come commissioni per il trasferimento. Questo è un altro fattore che ostacola un ipotetico passaggio al Milan.