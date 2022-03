Il poker è servito: Maldini regala quattro pedine a Pioli

Il Milan è pronto a muoversi sul calciomercato con l’acquisto di quattro calciatori. La ciliegina sulla torta sarà l’esterno di destra. Ecco i nomi

Sta prendendo forma il Milan 2022-2023. Paolo Maldini e Frederic Massara sono a lavoro per mettere a segno i giusti colpi per la prossima estate.

Quasi certamente verrà acquistato un calciatore per reparto. Le idee sono chiare e le trattative per il centravanti e per il difensore sono ormai sul rettilineo finale. Le soste per le Nazionali sono servite ad avvicinare i rossoneri prima a Sven Botman, poi a Divock Origi. Con il centrale olandese si è raggiunto un accordo sui tre milioni di euro netti a stagione. Va trovato quello con il Lille ma tutto lascia pensare che si farà per circa 30 milioni.

Per quanto riguarda l’attaccante, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il Liverpool, firmerà un accordo con i rossoneri di 4 anni a circa 4 milioni di euro netti a stagione. Per il centrocampista, il nome caldo continua ad essere quello di Renato Sanches ma la trattativa è certamente più indietro rispetto alle altre due.

La ciliegina sulla torta

Il calciomercato estivo è davvero già apparecchiato. Obiettivi chiari per un Milan che non perde tempo. Oltre ai tre ruoli da rafforzare, con pedine già individuate – non mancano chiaramente le alternative -, Paolo Maldini e Frederic Massara si muovono per consegnare a Stefano Pioli anche un esterno di destra. Tuttosport, in edicola stamani, pone l’attenzione sul ruolo, sostenendo che siano 4 i giocatori in corsa: quello in cima alla lista dei desideri del mister è Domenico Berardi.

Il giocatore del Sassuolo, però, ha una valutazione importante sui 30 milioni di euro e il Milan non vorrebbe andare oltre i 15, per un elemento che compirà 28 anni il prossimo 1 agosto.

Si guarda dunque tanto all’estero e soprattutto in Belgio, a Bruges, dove nel Club giocano De Ketelaere, che si sta rendendo protagonista di una stagione importante, con 22 goal e 17 assist. Il suo prezzo, però, è già schizzato alle stelle: chi lo vuole deve sborsare 40 milioni di euro. Serve qualcosa meno per prendere, invece, il compagno, Noa Lang, sui 30 milioni. Anche l’olandese piace a tante squadra, soprattutto in Inghilterra. Attenzione, infine, al profilo di Ismaila Sarr del Watford, che in estate è pronto a cambiare aria.