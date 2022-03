Milan-Bologna, venduti 51 mila biglietti: San Siro verso il tutto esaurito

Lunedì prossimo si gioca Milan-Bologna e trapela un’ottima notizia sulla vendita dei biglietti per il match di Serie A.

Dopo la pausa per la nazionali ci sarà la ripresa del campionato e il Milan si ritroverà ad affrontare il Bologna a San Siro. La partita si disputerà lunedì prossimo, quando si sapranno già i risultati di Atalanta-Napoli e Juventus-Inter.

La squadra di Stefano Pioli è reduce da tre vittorie contro Napoli, Empoli e Cagliari, l’obiettivo è di fare poker per continuare la corsa Scudetto da prima in solitaria della classifica. All’andata in Emilia il risultato finale fu di 4-2 per i rossoneri. Andarono in gol Rafael Leao, Davide Calabria, Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic.

La squadra rossoblu viene da due sconfitte contro Fiorentina e Atalanta, l’ultima vittoria conquistata è del 21 febbraio contro lo Spezia allo stadio Renato Dall’Ara. L’ultimo successo in trasferta è del 22 dicembre 2021 contro il Sassuolo. Non ci sarà Sinisa Mihajlovic, nuovamente ricoverato in ospedale per evitare che la leucemia ricompaia.

Nonostante Milan-Bologna si giochi in una giornata non proprio comoda come lunedì, lo stadio di San Siro sarà tutt’altro che privo di una corposa presenza di tifosi. Il club rossonero fa sapere che sono stati venduti ben 51mila biglietti, quasi 5mila solamente nell’ultimo fine settimana. Va ricordato che la capienza torna al 100% e che dunque le tribune potranno ospitare complessivamente 75 mila spettatori.

Oggi sono stati aperti anche il terzo anello rosso laterale e il terzo anello blu a partire da 5 euro. Il Giuseppe Meazza va verso il tutto esaurito. Oltre 300 i biglietti venduti in hospitality, dove i tifosi possono vivere un’esperienza esclusiva. I ticket possono essere comprati online sul sito ufficiale singletickets.acmilan.com e presso il Ticket Office di Casa Milan.