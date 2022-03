Serie A, Pioli allenatore del mese di marzo: la data della premiazione

Il tecnico dei rossoneri è stato premiato come miglior allenatore in Serie A nel mese di marzo

Con la fine di marzo si chiude il mese perfetto del Milan, cominciato con il pareggio nella semifinale di andata in Coppa Italia contro l’Inter, ma proseguito con tre vittorie su tre in campionato.

Un filotto che ha permesso alla squadra rossonera di riprendersi il primo posto in classifica in solitaria. Il 6 marzo è arrivato l’importantissimo successo sul campo del Napoli. Sono arrivate poi le vittorie contro l’Empoli a San Siro e contro il Cagliari alla Sardegna Arena. Tutti successi di misura con i quali il Diavolo è salito a quota 66 punti.

La Serie A, che ogni mese premia il miglior allenatore, questa volta non poteva non scegliere Stefano Pioli. Un altro motivo di gioia quindi per il tecnico emiliano e per il suo lavoro. La consegna del premio avverrà nel prepartita di Milan-Bologna, sfida in programma lunedì 4 aprile alle 20:45. Il “Coach Of The Month” viene assegnata da una giuria composta da vari direttori di testate giornalistiche sportive che giudicano l’operato dei tecnici in base a gioco e risultati della loro squadra.

Luigi De Siervo, Amministratore delegato di Lega Serie A ha dichiarato: “Il mese di marzo ha visto il Milan di Stefano Pioli prendere il comando della classifica grazie a tre successi. Il tecnico rossonero ha saputo creare un gruppo coeso e consapevole, dove gioventù ed esperienza si amalgamano in una squadra solida ed efficace”.