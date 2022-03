Da Madrid a Milano: la foto che fa sognare i tifosi rossoneri

Un giocatore spagnolo si è fatto fotografare a Milano e i tifosi rossoneri sognano il suo arrivo a Milanello.

Il Milan vanta degli ottimi rapporti con il Real Madrid e in virtù di questo è stato possibile concordare il trasferimento di Brahim Diaz in Italia. Dopo un primo prestito secco di un anno, le parti hanno successivamente trovato l’intesa per un nuovo prestito biennale.

Il fantasista malagueño si è preso la maglia numero 10 rossonera e aveva iniziato molto bene la stagione, però poi il suo rendimento ha avuto un calo dopo essere stato positivo al Covid-19 a ottobre. Solo a sprazzi si è visto il suo talento e Stefano Pioli spera di ritrovare presto il brillante trequartista ammirato nei primi mesi.

Paolo Maldini e Frederic Massara apprezzano molto l’ex Manchester City e valuteranno nel 2023 se esercitare o meno il diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro. Da ricordare che il Real Madrid ha un’opzione di contro-riscatto per 27 milioni e sarà interessante vedere cosa succederà l’anno prossimo.

Calciomercato Milan, nuovo affare con il Real Madrid?

Tra Milan e Real Madrid non sono escluse nuove operazioni di mercato nell’estate 2022. In quella scorsa si era parlato più volte di Isco, che a luglio può arrivare a parametro zero dato che è in scadenza di contratto. Ma l’ex Malaga non sembra rientrare tra gli obiettivi di Maldini e Massara.

Un nome che può stimolare maggiormente le fantasie del management sportivo rossonero è quello di Marco Asensio. Alcuni rumors dell’agosto 2021 lo accostavano già al Milan e saltuariamente dalla Spagna arrivano indiscrezioni che lo danno tuttora tra le idee per la prossima campagna acquisti.

Asensio ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e la trattativa per il rinnovo vive una fase di stallo. Il suo stipendio si aggira sui 5 milioni di euro netti a stagione e per comprare il cartellino serviranno almeno 30 milioni. Da considerare la concorrenza di altri club, soprattutto della Premier League.

In attesa della ripresa del campionato, Asensio si è concesso un breve viaggio a Milano assieme alla compagna Sandra Garal. Chissà se la città lombarda sarà la sua prossima destinazione… I tifosi rossoneri sognano un grande colpo come lui in vista della prossima finestra estiva del calciomercato. Sarebbe un grosso valore aggiunto per la squadra di mister Pioli, che proprio nel ruolo di esterno destro offensivo avrebbe bisogno di un upgrade.