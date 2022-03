Francia, Giroud ancora in gol: che perla contro il Sud Africa! – VIDEO

Magico Giroud! L’attaccante è andato di nuovo in gol con la sua Francia, dimostrando che lui c’è e può essere ancora decisivo…

Il ritorno di Karim Benzema gli aveva tolto spazio in Nazionale. Didier Deschamps lo aveva posto ai box, preferendogli il giocatore del Real Madrid. Ma Olivier Giroud in sole due gare ha dimostrato di poter essere ancora decisivo per la sua Francia.

Prima il gol contro la Costa d’Avorio giovedì scorso, su un assist al bacio del compagno di club Theo Hernandez. Adesso, la rete contro il Sud Africa nella seconda amichevole della sosta. Olivier ha messo a segno il momentaneo 2-0 dei Les Blues; un gol da vero bomber. Il rossonero in piena area avversaria si è liberato di due avversari, e in solitaria ha segnato il doppio vantaggio.

Dopo le panchine al Chelsea, Giroud ha ritrovato energia e vitalità in quel di San Siro, con la maglia rossonera addosso. Il Milan gli ha regalato una seconda possibilità per dimostrare che lui è ancora un gran rapace delle porte avversarie. Ormai, i tifosi milanisti lo adorano e lui ha mostrato sin da subito gran attaccamento e fedeltà al Diavolo.

Didier Deschamps si è subito accorto dell’ascesa del suo giocatore, ma nonostante ciò aveva di nuovo optato per lasciarlo a casa in questa sosta. Ma il fato ha voluto che Olivier ritornasse in Nazionale da gran protagonista. L’infortunio di Karim Benzema ha costretto il CT della Francia a convocarlo, e il rossonero non ha mancato affatto all’appuntamento.

Due gol in due partite e adesso i francesi sono tornati ad amarlo. In vista dei Mondiali, quella attuale è stata una grande prova di forza per Giroud, superata con successo. Deschamps è al muro. Arriverà la chiamata per il Qatar? Olivier ha segnato stasera il 48esimo gol in Nazionale; è a meno 3 reti da Tierry Henry (51), il marcatore più prolifico della storia della Francia.

Godiamoci la perla del classe ‘86 contro il Sud Africa: