Milan, l’ex rossonero consiglia l’acquisto: “È l’uomo giusto, mi ricorda…”

Dichiarazioni cruciali di Jean-Pierre Papin sull’obiettivo di mercato del Milan. L’ex rossonero è convinto che il difensore fa al caso della squadra di Pioli…

Il Milan continua incessantemente la sua ricerca ai profili da inserire in rosa in vista della prossima stagione. Le ambizioni sono alte, anche sul mercato. Maldini e Massara vogliono portare in rossonero giocatori validi e che possano alzare il tasso tecnico della squadra di Pioli.

Questi sono mesi cruciali, nei quali la dirigenza rossonera sta facendo un gran lavoro di valutazione. Si sondano diverse piste, diversi profili, per decidere alle porte dell’estate su chi puntare e tentare l’affondo. Un acquisto per reparto è pronosticato per la rosa del Milan, e chissà anche qualcosa in più.

I nomi in ballo sono già parecchi, alcuni più caldi altri meno. Sicuramente, stanno tenendo banco le possibili trattative con il Lille per Sven Botman e Renato Sanches. La maggioranza delle fonti più quotate è convinta che i due sono i principali obiettivi di mercato di Maldini per l’estate.

Le indiscrezioni su Botman e Sanches vanno ormai avanti da mesi. Il difensore e il centrocampista sembrano ormai a pochi passi dal vestire rossonero, anche se restano da discutere importanti dettagli economici con il Lille e con gli agenti dei giocatori. Attualmente, il colpo più probabile è quello di Sven Botman, dato che si vocifera che ci sia già da settimane l’accordo tra il Milan e il difensore olandese.

Maldini e Massara avrebbero ormai deciso di puntare sul classe 2000 per rinforzare la difesa.

Papin: “Il Milan è giusto per lui”

Con l’addio ormai certo di Alessio Romagnoli, il Milan ha tutta l’intenzione di acquistare Sven Botman dal Lille per rendere ancora più competitiva la sua retroguardia. C’è già chi fantastica sulla difesa del Milan del prossimo anno, immaginando una linea a 3 composta da Tomori, Kjaer e Botman. Al momento, solo sogni, ma che presto potrebbero avverarsi.

L’olandese, da quanto raccolto, ha già dato la sua approvazione al trasferimento in rossonero, complice anche la buona parola messa dall’ex compagno al Lille, Mike Maignan. I prossimi mesi potranno essere decisivi in tal senso.

Ma Botman fa davvero al caso del Milan? Secondo la leggenda del calcio, Jean-Pierre Papin, assolutamente sì. L’ex attaccante rossonero, oggi allenatore, ha detto la sua sul difensore olandese, paragonandolo addirittura ad un altro ex Milan molto caro ai tifosi.

Papin è stato ospite nel canale YouTube di Carlo Pellegatti e si è così espresso su Botman: