Niente Milan per il terzino: l’agente smentisce

L’agente di un terzino nega contatti per un eventuale trasferimento del suo assistito in maglia rossonera.

Non è un segreto che il Milan stia concretamente pensando di comprare un nuovo vice di Theo Hernandez nella prossima sessione estiva del calciomercato. Il rendimento di Fodé Ballo-Touré non ha affatto convinto in questi mesi.

Il 25enne senegalese arrivato dal Monaco ha avuto a disposizione poco spazio, dovendo fare i conti con un titolare intoccabile, e le sue prestazioni non hanno mai impressionato particolarmente. Il suo futuro dovrebbe essere lontano da Milanello, possibile un ritorno in Ligue 1.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando i nomi per sostituirlo, i più quotati sembrano quelli di Andrea Cambiaso del Genoa e di Fabiano Parisi dell’Empoli. I due terzini mancini italiani potrebbero rappresentare un’ottima soluzione, sia dal punto di vista tecnico-tattico che economico.

Calciomercato Milan, idea Hickey del Bologna? Risponde l’agente

Sempre in Serie A, c’è anche un altro laterale sinistro viene accostato al Milan: Aaron Hickey. Il 19enne scozzese finì nel mirino rossonero già nel gennaio 2020, quando ancora militava nell’Heart of Medlothian. Al suo posto venne scelto l’inglese Antonee Robinson, ma purtroppo al suo arrivo a Milano venne scoperto un problema cardiaco e l’affare saltò.

Hickey è approdato a Bologna nella successiva finestra di calciomercato. Un’operazione da soli 1,7 milioni di euro. Dopo una prima stagione di ambientamento, con sole 12 presenze tra Serie A e Coppa Italia, il giovane scozzese è diventato titolare e nell’annata 2021/2022 ha collezionato complessivamente 4 gol e un assist in 27 partite di campionato.

In questi giorni sono giunte indiscrezioni inerenti un nuovo interessamento del Milan, che sta valutando di prendere un nuovo vice di Theo Hernandez in estate. Tuttavia, i colleghi di Radio Rossonera fanno sapere che Giovanni Branchini, l’agente che si occupa del giocatore, ha smentito che vi sia stata una manifestazione di interesse da parte del club rossonero.

Non ci sarebbe stato alcun contatto per sondare la possibilità che Hickey si trasferisca alla corte di Stefano Pioli. In questo momento Maldini e Massara hanno altre priorità e probabilmente solo più avanti approfondiranno i discorsi per un nuovo terzino sinistro. Questo è un periodo di sondaggi, certe trattative partiranno più avanti anche in base a quelle che saranno le cessioni. Come detto in precedenza, Ballo-Touré potrebbe lasciare Milanello e libererebbe spazio per un altro laterale difensivo mancino.