Milan-Bologna, scelto l’arbitro e VAR | Polemiche social, i precedenti fanno paura

L’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato le designazioni per Milan-Bologna e le altre partite di Serie A.

L’AIA ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR per la 31esima giornata del campionato Serie A 2021/2022. Per Milan-Bologna è stato designato Livio Marinelli come direttore di gara.

Il 37enne fischietto di Tivoli ha alle spalle diciassette match arbitrati in Serie A: uno nella stagione 2019/2020, sei in quella 2020/2021 e dieci in quella 2021/2022. Non ha mai diretto una partita del Milan, quella di lunedì sera a San Siro sarà la prima. Invece i precedenti contro il Bologna sono tre: due vittorie e una sconfitta per i rossoblu.

In sala VAR, come supporto per Marinelli, ci sarà il collega Aleandro Di Paolo. La squadra di Stefano Pioli ha un po’ di precedenti negativi con lui. Nella scorsa stagione chiamò l’arbitro Fabrizio Pasqua all’on field review per espellere ingiustamente Sandro Tonali a Benevento. Sbagliò anche il direttore di gara, ma la chiamata non doveva esserci.

In questo campionato non ha corretto Alessandro Prontera in Milan-Hellas Verona, quando fu concesso un rigore per fallo che non c’era di Alessio Romagnoli su Nikola Kalinic. E c’era sempre Di Paolo come VAR in Milan-Napoli, quando fu tolto un gol ai rossoneri per il presunto fuorigioco attivo di Olivier Giroud.

Di seguito le designazioni complete della 31esima giornata della Serie A 2021/2022.

SPEZIA – VENEZIA Sabato 02/04 h. 15.00

DOVERI

CARBONE – TEGONI

IV: COLOMBO

VAR: MARIANI

AVAR: MERAVIGLIA

LAZIO – SASSUOLO Sabato 02/04 h. 18.00

RAPUANO

ROSSI L. – PAGNOTTA

IV: VOLPI

VAR: ORSATO

AVAR: PERETTI

SALERNITANA – TORINO Sabato 02/04 h. 20.45

PICCININI

MELI – ROCCA

IV: MARCENARO

VAR: BANTI

AVAR: SANTORO

FIORENTINA – EMPOLI h. 12.30

MASSIMI

DI VUOLO – ZINGARELLI

IV: MERAVIGLIA

VAR: MARESCA

AVAR: GIALLATINI

ATALANTA – NAPOLI h. 15.00

DI BELLO

ALASSIO – DEL GIOVANE

IV: MASSA

VAR: AURELIANO

AVAR: LONGO

UDINESE – CAGLIARI h. 15.00

ABISSO

DEI GIUDICI – DI MONTE

IV: MARCHETTI

VAR: VALERI

AVAR: BARONI

SAMPDORIA – ROMA h. 18.00

MANGANIELLO

BRESMES – VECCHI

IV: SANTORO

VAR: NASCA

AVAR: COSTANZO

JUVENTUS – INTER h. 20.45

IRRATI

RANGHETTI – VIVENZI

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PASSERI

H. VERONA – GEONOA Lunedì 04/04 h. 18.30

FOURNEAU

VALERIANI – CECCONI

IV: VOLPI

VAR: CHIFFI

AVAR: PAGLIARDINI

MILAN – BOLOGNA Lunedì 04/04 h. 20.45

MARINELLI

MARGANI – MASTRODONATO

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LO CICERO