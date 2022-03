Milan, è ufficiale: venerdì un’importante novità!

Il club rossonero tramite i social fa sapere che nei prossimi giorni verrà presentata una nuova maglia.

Il Milan è pronto a presentare una nuova divisa per la stagione 2021/2022. Oltre alle tre già note e utilizzate finora, ce ne sarà una quarta a disposizione per le prossime partite di Serie A e Coppa Italia.

Sarà venerdì 1° aprile il giorno nel quale il club mostrerà ufficialmente la nuova maglia, come annunciato tramite i social network in queste ore. Nel video pubblicato si intravede come dovrebbe essere a livello di colorazione e sembra una conferma rispetto alle anticipazioni circolate recentemente.

La quarta maglia del Milan dovrebbe essere un mix tra quella rossonera casalinga e quella bianca da trasferta. Lo sponsor tecnico Puma l’ha realizzata in collaborazione con Nemen. Sarà interessante vedere la reazione dei tifosi e quando la nuova divisa verrà utilizzata in una partita ufficiale. Le anticipazioni hanno generato commenti contrastanti, tra chi apprezza la novità e chi invece non la gradisce particolarmente. Non rimane che attendere venerdì 1° aprile.