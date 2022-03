Milan, ufficiale la firma con SENEC: i dettagli della partnership

Il Milan ha comunicato in via ufficiale di aver firmato un accordo con un nuovo importante partner, SENEC.

Il club rossonero sta facendo un grande lavoro nel settore commerciale negli ultimi anni. Spinto anche dai migliorati risultati sportivi, sono diverse le partnership siglate dalla dirigenza con marchi importanti.

L’amministratore delegato Ivan Gazidis ha scelto le persone giuste a cui affidare un reparto fondamentale per ogni società calcistica. Casper Stylsvig, chief revenue officer, sta svolgendo un grande lavoro assieme ai suoi collaboratori.

Il ritorno in Champions League del Milan è stato determinante per attirare nuovi sponsor e partner. La squadra di Stefano Pioli anche nella prossima stagione dovrebbe giocare nella massima competizione UEFA per club e questo è vitale anche per firmare nuove intese commerciali. Se arrivasse anche la vittoria dello Scudetto, ciò darebbe probabilmente un impulso ulteriore ai ricavi rossoneri.

AC Milan e SENEC: i dettagli della nuova partnership

Oggi il Milan ha ufficializzato la firma di una partnership con SENEC, azienda tedesca leader a livello internazionale nello sviluppo e nella produzione di sistemi intelligenti di accumulo energetico. Essa diventa nuovo Official Storage and Photovoltaic System Partner.

SENEC, originaria di Lipsia e parte del Gruppo EnBW (uno dei principali fornitori di energia in Germania), ha iniziato a operare in Italia nel 2016 e possiede una sede a Milano e una a Bari. Ha avuto una crescita del 900% tra il 2018 e il 2021, consolidandosi sul mercato.

Il Milan e SENEC hanno già in cantiere un progetto importante da realizzare nei prossimi mesi: il primo impianto fotovoltaico all’interno del Centro Sportivo Milanello.

Stylsvig è entusiasta della nuova partnership siglata: “Dimostra ancora una volta l’impegno e l’attenzione del club ai temi di sostenibilità e innovazione, fondamentali per contribuire concretamente a una trasformazione del mondo del calcio che tragga le mosse dai valori positivi dello sport e per rafforzare ancora l’impegno del club nei confronti delle generazioni più giovani”.