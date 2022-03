ML – Milan, quando rientrano i Nazionali: in tre già a Milanello

Da Milanello arrivano delle notizie dopo gli impegni con le rispettive nazionali di alcuni giocatori della squadra di Pioli.

La pausa per le nazionali è ormai conclusa e i giocatori man mano rientrano nei club di appartenenza per preparare i prossimi impegni tra campionati e coppe. Il Milan torna a giocare lunedì sera a San Siro contro il Bologna e sarà nuovamente chiamato a vincere per proseguire la corsa Scudetto da capolista solitaria della classifica.

Stando a quanto appreso da MilanLive.it, oggi Zlatan Ibrahimovic era già a Milanello dopo la delusione per la mancata qualificazione della Svezia al Mondiale di Qatar 2022. Il numero 11 rossonero è entrato nel finale della sfida del playoff contro la Polonia, ma non è riuscito a incidere.

Presenti presso il centro sportivo di Carnago anche Theo Hernandez e Pierre Kalulu, rientrati dagli impegni con la Francia. Il primo non ha giocato nell’ultima gara della nazionale maggiore francese, mentre l’ex Lione è partito titolare in entrambi match dell’Under 21.

Alessandro Florenzi e gli altri nazionali saranno a disposizione di Stefano Pioli da domani. Il mister del Milan dovrà verificare le condizioni fisiche di tutti e poi fare le sue scelte di formazione in vista della partita di campionato in programma lunedì contro il Bologna.