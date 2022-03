ML – Milan, rientrati i Nazionali: manca solo uno. Allenamento diviso

Pioli ritrova i nazionali a Milanello: all’appello ne manca solamente uno, atteso in gruppo per la giornata di domani.

La pausa per gli impegni delle nazionali è terminata, è tempo di concentrarsi nuovamente su campionati e coppe. Il Milan lunedì affronterà il Bologna a San Siro e deve prepararsi al meglio per ripartire con una vittoria.

Stefano Pioli nella giornata di ieri ha ritrovato Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Pierre Kalulu. Oggi sono rientrati in gruppo tutti gli altri nazionali, ad accezione di Ismael Bennacer. Stando alle informazioni raccolte da MilanLive.it, il centrocampista algerino sarà a Milano in giornata e si allenerà col gruppo da domani. L’allenamento di stamattina è stato diviso, alcuni hanno lavorato sul campo e altri in palestra.

L’ex Empoli è reduce dalla delusione per la mancata qualificazione della sua Algeria al Mondiale di Qatar 2022. Una delusione che condivide con altri compagni di squadra, che a loro volta non prenderanno parte alla competizione che si disputerà tra novembre e dicembre. Sandro Tonali e Alessandro Florenzi, ad esempio, che con l’Italia non ce l’hanno fatta a qualificarsi.

Entrambi i nazionali azzurri, come il resto del gruppo, sono concentrati sulle prossime sfide che attendono il Milan. Il calendario prevede per lunedì un match da non sottovalutare contro il Bologna e poi ce ne saranno altre due abbordabili, ma da non prendere sottogamba, contro Torino e Genoa. La squadra di Pioli è chiamata a fare bottino pieno, sperando che le altre rivali per lo Scudetto compiano dei passi falsi nel frattempo.