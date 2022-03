Paolo Maldini, Ita Airways gli intitola un aereo – FOTO

Ita Airways ha deciso di dedicare due aerei a leggende dello sport italiano come Maldini e Panatta.

Non ci sono dubbi sul fatto che Paolo Maldini sia uno dei difensori più forti della storia del calcio. Con il Milan ha vinto tutto da calciatore e gli è mancato solo un trofeo con la nazionale. Ora va a caccia di nuovi trionfi da dirigente rossonero.

Maldini gode di una considerazione internazionale immensa, il suo status di leggenda dello sport è indiscutibile. Per l’Italia è un grande orgoglio aver avuto un atleta del talento e del suo carisma, un vero esempio da seguire. Non è un caso, che tanti giovani indichino lui come idolo e calciatore a cui ispirarsi.

La compagnia aerea Ita Airways, intanto, nell’ambito di un’iniziativa denominata “Naming Azzurri” ha intitolato un Airbus A330 proprio a Maldini. Sull’aereo c’è scritto nome e cognome dell’attuale direttore tecnico del Milan. Invece, sulla livrea di un A319 ci sono quelli di Claudio Panatta, ex tennista storico. Lo ha rivelato l’agenzia ANSA.

Ita Airways ha effettuato un sondaggio rivolto agli utenti dei principali social network per chiedere di candidare i nomi dei campioni e delle campionesse non in attività a cui intitolare gli aerei con la nuova livrea azzurra. I primi quattro erano stati scelti dalla compagnia aerea.

Il primo entrato nella flotta è un Airbus A320 dedicato al compianto Paolo Rossi, calciatore campione del mondo con l’Italia nel 1982. L’aereo è operativo dal dicembre 2021. Nel 2022 sono entrati poi due A319 dedicati a Pietro Mennea (velocista) e a Gino Bartali (ciclista), oltre a un A320 sul quale si legge “Fausto Coppi“.

Successivamente Ita Airways ha deciso di lanciare un sondaggio, partito il 24 gennaio 2022 e i follower hanno indicato Maldini e Panatta come principali candidati. Sicuramente un onore per entrambi.