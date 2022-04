Al via la vendita dei biglietti per Milan-Fiorentina e Milan-Atalanta: date e prezzi

Parte oggi la vendita dei tagliandi per le ultime due partite in casa dei rossoneri contro i viola e la Dea

Nelle ultime due gare casalinghe di questo campionato, il Milan sarà impegnato in due incontri molto difficili contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano e l’Atalanta di Gin Piero Gasperini.

I rossoneri hanno tutte le intenzioni di salutare il proprio pubblico con delle prove positive ed è quindi importante che a sostenere la squadra ci siano più tifosi possibile, anche perché queste sfide potrebbero essere decisive per le sorti della stagione della squadra di Stefano Pioli. Il match contro i viola è alla 35sima giornata mentre quello contro i bergamaschi alla 37sima.

Da venerdì 1 aprile sono disponibili quindi i biglietti per queste due partite, Milan-Fiorentina e Milan-Atalanta, e si possono acquistare online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan. I tagliandi verranno venduti con le seguenti modalità:

la prima fase dedicata agli abbonati e ai possessori di Carta Cuore Rossonero che apre alle ore 12:00 di venerdì 1 aprile e si chiude alle 23:59 di lunedì 4 aprile

la fase di vendita libera, che apre in contemporanea (1 aprile alle 12:00) e resterà aperta fino a esaurimento posti

Il costo dei biglietti per entrambe le partite parte da 5€ nella fase dedicata agli abbonati e CNR e da 9€ in vendita libera, con le tariffe speciali per Under 16 e Over 65. Anche per Milan-Fiorentina e Milan-Atalanta è attiva la vendita online dei prodotti hospitality AC Milan. Ecco intanto la tabella dei prezzi per entrambe le gare: