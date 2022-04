Il Milan fa sul serio: offerta per il talento belga!

In Spagna rivelano che il club rossonero avrebbe presentato una proposta per uno dei talenti europei più interessanti.

Il progetto Milan è improntato sulla ricerca di giovani talenti sui quali puntare e ai quali affiancare alcuni giocatori esperti. Serve sempre il giusto mix tra gioventù ed esperienza per avere successo.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno facendo un buon lavoro, i risultati parlano in modo chiaro. È stata costruita una buona base di squadra e Stefano Pioli è un allenatore bravo nel valorizzare i suoi calciatori.

Per la prossima finestra estiva del calciomercato la dirigenza sta studiando già dei nuovi colpi. Nella lista dei potenziali rinforzi ci sono diversi nomi che potrebbero aiutare il gruppo a fare un salto di qualità. Alcuni sono profili di esperienza e altri dei giovani con il talento per diventare dei top player.

Calciomercato Milan, proposta per una stella del Club Bruges

Tra i calciatori che il Milan sta monitorando da tempo c’è Charles De Ketelaere, 21enne che milita nel Club Bruges. Può giocare da trequartista e anche in posizione più avanzata. Un calciatore in possesso di ottime qualità tecniche e ben messo anche a livello fisico (è alto 192 centimetri).

Il nazionale belga ha messo insieme 17 gol e 9 assist nelle 41 presenze collezionate in questa stagione. Numeri importanti, in miglioramento rispetto allo scorso anno quando realizzò 5 reti e 8 assist in 46 partite giocate. De Ketelaere farebbe molto comodo alla squadra di Pioli.

Secondo quanto rivelato in Spagna da Todofichajes.com, il Milan avrebbe già presentato un’offerta da 25 milioni di euro più bonus. Una proposta non lontanissima dai 35 milioni richiesti dal Club Bruges per vendere il suo gioiello, il cui contratto scadrà nel giugno 2024.

De Ketelaere è ambito da più società europee e ovviamente il suo club di appartenenza spera che si scateni un’asta, così da poter guadagnare il più possibile dal trasferimento. Il talento belga piace molto in Premier League, mentre in Serie A è il Napoli il club più interessato assieme al Milan.

Gli osservatori rossoneri hanno stilato ottime relazioni sul 21enne trequartista. Non ci sono dubbi sul suo valore e sulla sua crescita futura. La trattativa non si presenta delle più facili, però Maldini e Massara sembrano intenzionati a provare ad assicurarsi questo calciatore.