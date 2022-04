Kaka incorona il calciatore di Pioli: “Grande futuro al Milan”

Arrivano le parole di Kaka sul Milan e Rafael Leao. Il brasiliano fa chiaramente il tifo per la squadra allenata da Stefano Pioli

Kaka non smette di ricordare al mondo quanto sia rossonero. Il brasiliano – volato in Qatar per una serie di eventi in vista dei sorteggi dei Mondiali – ha avuto il tempo per parlare del suo Milan.

Per parlare di Paolo Maldini e della lotta al vertice, che vede coinvolto il Diavolo. Nonostante Stefano Pioli continui a non voler nominare la parola Scudetto, la sua squadra è inevitabilmente una delle candidate.

I rossoneri sono al primo posto e l’obiettivo chiaramente è quello di difendere la vetta della classifica: “Faccio un grosso in bocca al lupo a Paolo Maldini – afferma Kaka -. Da rossonero mi auguro che la squadra possa finire il campionato al primo posto. Serie A? Dall’esterno vedo un Milan che si sta ritrovando. L’Inter che si ritrova, c’è la Juve sta facendo bene sia in Italia che in Europa… Da fuori non vedo tutti questi problemi, chiaramente c’è sempre qualcosa da migliorare ma io sono fiducioso sul calcio italiano…”

Leao decisivo

Un accenno, ai microfoni di ‘Record’, su Rafael Leao. Il portoghese è letteralmente esploso in questa stagione, diventando fondamentale per gli schemi di Stefano Pioli: “Il Milan è il mio club preferito – ammette Kaka -, ho seguito la crescita e l’evoluzione di Leao. Il Milan sta lottando per il titolo e lui sta avendo un ruolo decisivo. Rafael ha un grande futuro al Milan e credo che porterà tante gioie ai tifosi rossoneri”.