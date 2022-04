Match per la Pace: il Milan in campo con la Dinamo Kiev

La Dinamo Kiev ha programmato una serie di amichevoli per sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alla guerra in Ucraina

Un tour europeo, per la pace in Ucraina. Splendida iniziativa da parte della Dinamo Kiev, che tra aprile e giugno sfiderà i più grandi club europei. I match saranno guidati dallo slogan “Match for Peace! Fermiamo la guerra!”

Grazie al supporto del Governo del nostro Paese – si legge sui canali ufficiali – la Dinamo Kiev porterà avanti una missione benefica internazionale: una serie di amichevoli con i migliori club d’Europa”.

Milan in campo

Tra le partite in programma, una anche con il Milan di mister Stefano Pioli. Troppo forte il legame tra il club rossonero e l’Ucraina, rafforzatosi, con l’acquisto di Shevchenko, proprio dalla Dinamo.

La squadra ucraina affronterà anche Borussia Dortmund, PSG, Barcellona, Benfica, Sporting Lisbona, Ajax, Steaua Bucarest, Legia Varsavia e Basilea.

Il calcio, ancora una volta dunque, fa da megafono, per far conoscere al mondo intero cosa sta accadendo in Ucraina. Le partite andranno così in onda sui canali tv ucraini ed europei, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità internazionale.