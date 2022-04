Milan-Bologna e le altre gare a San Siro: boom di biglietti venduti

La vendita di biglietti per Milan-Bologna e le altre partite casalinghe rossonere procede molto bene: dal club filtrano i dati.

Il fatto che il Milan sia primo in classifica e che abbia la possibilità concreta di vincere lo Scudetto sta generando grande entusiasmo tra i tifosi. C’è ancora più voglia di andare a San Siro per sostenere la squadra di Stefano Pioli in questa corsa verso la conquista di un tricolore che manca da oltre dieci anni.

Archiviata la sosta per le nazionali, i rossoneri stanno preparando la prossima sfida di campionato in programma per lunedì sera in casa contro il Bologna. Dal Milan fanno sapere che sono circa 64 mila i biglietti venduti finora e si va verso il sold out.

In crescita anche la vendita dei ticket per il successivo match casalingo contro il Genoa, previsto venerdì 15 aprile. Il club ha fatto trapelare anche che dalla mezzanotte di ieri sono stati venduti complessivamente oltre 25 mila tagliandi per le prossime gare a San Siro. Boom di richieste per le ultime due contro la Fiorentina (1° maggio) e l’Atalanta (15 maggio).

Per la sfida contro la squadra toscana venduti 9 mila biglietti, mentre per quella contro i bergamaschi sono 15 mila. Il Milan spera di riempire il più possibile lo stadio e di trarne vantaggio sia economico che in termini di sostegno alla squadra di Pioli.