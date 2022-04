Milan, nuova idea dal Portogallo: è l’alternativa a Origi

Il club rossonero sta valutando un attaccante che gioca in Portogallo per il futuro: sarebbe un buon rinforzo per Pioli.

Il Milan non sa ancora se Zlatan Ibrahimovic farà parte della squadra nella prossima stagione. Ci sono tanti dubbi sulla sua permanenza.

È vero che il centravanti svedese ha pubblicamente detto di voler andare ancora avanti con la sua carriera da calciatore e che il club è aperto a discutere del rinnovo, però la firma di un nuovo contratto non è affatto scontata. Le parti avranno diversi aspetti di cui discutere.

L’accordo sullo stipendio non dovrebbe essere difficile da trovare. Ciò che potrebbe essere complicato è far accettare a Ibra uno status diverso. L’ultima stagione ha evidenziato che il giocatore non può più essere considerato un titolare. I continui infortuni sono un grosso ostacolo e l’età si fa un po’ sentire.

Calciomercato Milan, un’altra opzione per l’attacco

Non è un caso che il Milan abbia avviato dei contatti per Divock Origi, attaccante in scadenza di contratto con il Liverpool. C’è una trattativa in corso e la dirigenza rossonera spera di giungere a un’intesa. L’ingaggio del belga ex Lille potrebbe essere un’ottima soluzione “low cost” per il reparto offensivo di Stefano Pioli.

Decisamente più costoso di Origi è Gianluca Scamacca, stella del Sassuolo il cui cartellino ha una valutazione di almeno 40 milioni di euro. Paolo Maldini e Frederic Massara si sono fatti avanti, però non risulta esserci un’offerta e si tratta di un’operazione veramente complicata. Anche l’Inter e delle società della Premier League hanno messo nel mirino l’ex PSV Eindhoven.

Secondo quanto rivelato da calciomercato.it, c’è anche Mehdi Taremi tra i centravanti che il Milan sta prendendo in considerazione per la prossima campagna acquisti. Il 29enne iraniano milita nel Porto e ha affrontato proprio i rossoneri nella fase a gironi della Champions League.

Il suo contratto scade a giugno 2024 e il club portoghese chiede circa 20 milioni per la cessione del cartellino. Una cifra ritenuta troppo alta da Maldini e Massara, anche se Taremi in questa stagione è stato protagonista di 18 gol e 16 assist in 39 presenze. Se ne riparlerà più avanti.

L’ex centravanti del Rio Ave ha messo insieme 41 reti e 34 assist in 87 partite da quando indossa la maglia del Porto. Vedremo se il Milan si farà avanti con un’offerta concreta nelle prossime settimane.