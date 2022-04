Milan su FIFA, a luglio scade l’esclusiva: cosa cambia e tutte le novità

La nota azienda ha fatto sapere, attraverso un comunicato ufficiale, che non avrà più rapporti ufficiali con la società AC Milan

Il Milan e EA Sports si separano. Non del tutto però. Spieghiamo nel dettaglio quello che è successo: a partire dalla prossima stagione, con la nuova edizione del gioco, il Milan non sarà più una esclusiva ma una normale squadra come tutte le altre. Situazione diversa rispetto a Atalanta, Juventus, Roma, Lazio.

Mentre per le squadre appena citate EA Sports non ha proprio i diritti per poter usare i dati ufficiali delle società, per il Milan questo resta. Dunque ci saranno ancora logo, nome ufficiale, colori e maglie originali. Quello che cambia, sostanzialmente, è solo l’esclusività che l’azienda aveva sino a quest’annata calcistica.

A dir la verità non sappiamo nemmeno se il gioco continuerà a chiamarsi Fifa, dato che pare che anche per questo aspetto EA perderà i diritti. Il nome del videogioco di calcio più famoso al mondo dunque potrebbe cambiare il nome che lo ha sempre contraddistinto finora.

Questo il comunicato ufficiale emesso da EA Sports, compreso di FAQ per dare delucidazioni ai gamer che non si aspettavano questa notizia giunta all’improvviso: “Alla nostra comunità calcistica comunichiamo che a partire dal 1 luglio 2022 terminerà la nostra partnership esclusiva con l’AC Milan. Questo non cambierà la vostra esperienza di gioco con EA SPORTS FIFA, poiché il nostro accordo di licenza con la squadra continua. Ciò significa che lo stemma di AC Milan, la sua identità, lo stadio, i nomi dei giocatori, ecc. rimarranno gli stessi, saranno ancora disponibili nel gioco e potrete giocare esattamente come prima. Abbiamo incluso la sezione delle FAQ per rispondere a qualunque domanda possiate avere riguardo a questo argomento

Posso ancora giocare con l’AC Milan in Fifa?

Si. Questo aggiornamento non cambierà come puoi giocare e interagire con l’ AC Milan in EA SPORTS FIFA. Lo stemma, l’identità, i nomi dei giocatori ecc. di AC Milan rimarranno gli stessi.

Posso ancora giocare con l’AC Milan nelle versioni precedenti di FIFA?

Si. Questo aggiornamento non cambierà il tuo modo di giocare e interagire con AC Milan in FIFA 21 e nelle versioni precedenti del gioco.

In che modo questo influenzerà la mia squadra in FUT?

Questo aggiornamento non cambierà il tuo modo di giocare e interagire con l’AC Milan in EA SPORTS FIFA, incluso FUT”.

Niente più Milan in forma esclusiva dunque per il colosso dei videogiochi, ma in sostanza, per i tifosi rossoneri, non cambierà nulla.