Sorpresa francese per il Milan: 16 milioni per il centrocampista

Ancora un calciatore dalla Francia per il Milan. I rossoneri con la Roma sulle tracce del talento del Nantes. Ecco la situazione

Il Milan continua a guardare con interesse al calciomercato francese. Ve lo stiamo raccontando, ormai da giorni: i rossoneri sono pronti a mettere le su Sven Botman. L’olandese classe 2000, in forza al Lille, è il prescelto per rafforzare il pacchetto arretrato.

Piace tantissimo anche Renato Sanches ma ad oggi non è stata ancora trovata la quadratura del cerchio, con il suo entourage, per la fumata bianca.

La Ligue 1 è davvero terra di conquista per il Diavolo e lo dimostrano alcuni degli ultimi colpi ufficiali messi a segno da Paolo Maldini e Frederic Massara: da Mike Maignan, passando per Rafael Leao e Pierre Kalulu, sono davvero tanti i giocatori che oggi recitano un ruolo importante nel Milan, che sono stati acquistati in Francia.

Nuovo centrocampista

Il Milan, come è noto, oltre al difensore è alla ricerca di un calciatore che possa fare la differenza sulla trequarti. Un giocatore polivalente capace di giocare dietro la punta ma anche sull’esterno. Renato Sanches è certamente un giocatore capace di interpretare più ruoli, dal centrocampo in su. Abilità che lo hanno portato ad essere osservato da tutti i grandi club. Dalla Francia giunge voce di un interessamento da parte del Milan per un giocatore, che un po’ come il portoghese, sa destreggiarsi in più posizioni.

Stiamo parlando di Ludovic Blas. Un nome non nuovo, rilanciato da Emmanuel Merceron, che conosce molto bene le dinamiche interne al Nantes. Il calciatore, sul quale ci sarebbe pure la Roma, che deve fare i conti con l’ormai certo addio di Veretout, piace davvero a tante squadre.

In stagione con il club transalpino ha giocato 32 partite, di cui 27 in Ligue 1 e 5 in Coupe de France, andando a segno ben dodici volte. Sono solamente, due, invece, gli assist per il classe 1997 francese. Transfermarkt lo valuta sedici milioni di euro. Il suo contratto con il Nantes andrà in scadenza il 30 giugno 2024.