Tomori: “Spero di diventare il miglior difensore della Serie A”

Le parole del difensore del Milan in esclusiva ai microfoni di SportMediaset sui suoi obiettivi e sulla squadra.

Uno dei protagonisti indiscussi di questo Milan che lotta per lo Scudetto è sicuramente Fiyako Tomori. Il 24 enne si è confermato come leader della difesa del Diavolo quest’anno. dopo gli ottimi sei mesi della passata stagione.

Il difensore rossonero ha giustificato l’ingente investimento (circa 28 milioni) fatto dalla dirigenza in estate per riscattarlo dal Chelsea. Una cifra decisamente ben spesa visto il suo rendimento e il salto di qualità fatto fare alla difesa. Tomori ha parlato recentemente anche ai canali ufficiali del Milan, commentando l’ottima stagione dei rossoneri e parlando anche della sfida in programma lunedì prossimo a San Siro contro il Bologna. Stavolta ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SportMediaset.

Queste le sue parole sui suoi compagni di squadra: “Siamo una squadra giovane, ma abbiamo giocatori come Ibrahimovic, Giroud, Kjaer e Maignan che hanno già vinto. Questa squadra è un mix di giovani e giocatori di esperienza. Noi giovani siamo felici di giocare per il Milan e vogliamo vincere qualcosa”.

Il centrale inglese ha poi spiegato i suoi prossimi obiettivi: “Spero di diventare il più forte difensore della Serie A, io lavoro ogni giorno per provare a raggiungere certi livelli. La cosa più importante per me è vincere con il Milan”. Tomori ci proverà già quest’anno, sperando di portare a casa almeno un trofeo tra il campionato e la coppa Italia.