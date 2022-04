Nuovo San Siro, Sala: “Lavoriamo per lo stadio a Milano, ma senza scorciatoie”

La lettera di Giuseppe Sala alla Gazzetta sempre riguardante lo stadio, il nuovo San Siro che sta generando molte polemiche.

Continua a generare discussioni, polemiche e voci diffuse la questione legata al prossimo stadio di Milan ed Inter. I due club calcistici vogliono ardentemente costruire un impianto nuovo di zecca, in linea con i parametri internazionali.

Nelle ultime settimane sono fuoriuscite diverse indiscrezioni. Prima di un possibile addio al progetto del Nuovo San Siro, con l’abbattimento dell’attuale e storico stadio Giuseppe Meazza. I due club starebbero valutando un’alternativa seria fuori dal Comune di Milano.

Ieri è giunto anche il parere forsennato di Matteo Salvini, leader della Lega, che ha chiesto al sindaco Giuseppe Sala di agire in fretta per l’utilità pubblico al progetto stadio. Altrimenti sarebbe stato meglio, secondo il politico, virare su altre opzioni.

Oggi Sala, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha replicato a Salvini e descritto meglio la posizione della sua Giunta, facendo chiarezza su obiettivi e tempistiche per un nuovo impianto calcistico.

Sono stato scelto dai milanesi non per porre alternative che generino un impoverimento della città, ma per far sì che Milano conosca uno sviluppo che abbia rispetto dell’ambiente e dell’equità sociale. Quindi sto lavorando affinché lo stadio di Inter e Milan rimanga a Milano e non vada a Sesto. Fuga degli investimenti? Milano è una delle città europee preferite dagli investitori, dati alla mano. E questo per due motivi principali. Noi teniamo sempre in conto i diritti e i doveri di chi vuole investire e non accettiamo mai scorciatoie né compromessi sul rispetto delle leggi. E questo vale anche per il nuovo stadio