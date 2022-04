Romagnoli-Lazio, fase di stallo: si apre un’altra possibilità

Dalla Spagna arrivano notizie fondamentali su Alessio Romagnoli. Non solo la Lazio su di lui, anche un’altra italiana si è fatta avanti…

Il Milan a fine stagione dovrà salutare con tutta certezza Franck Kessie e Alessio Romagnoli. Il primo si è ormai promesso al Barcellona, con visite mediche e firme già svolte. Mentre il secondo è ancora in fase di valutazione sulla prossima destinazione, ma sicuro dell’addio al Milan.

Entrambi lasceranno il club rossonero a parametro zero, dato che a giugno i contratti del difensore e del centrocampista arriveranno definitivamente a scadenza. Il Diavolo conterà quindi due perdite importanti, soprattutto dal punto di vista economico. Ma l’obiettivo dei due giocatori e dei propri agenti era certamente questo.

Lasciare il Diavolo a costo zero per assicurarsi ingaggio e commissioni ben elevati. È questa ormai la strategia attuata dalla stragrande maggioranza dei calciatori. I tifosi si sentono sicuramente traditi da tali atteggiamenti, ma non c’è alcuna soluzione.

Per quanto concerne Alessio Romagnoli, sembrava che ormai fosse fatta per il suo trasferimento alla Lazio. Il difensore tifa da sempre i colori biancocelesti, e Lotito sarebbe stato ben contento di accoglierlo nella capitale e renderlo perno centrale della sua retroguardia.

L’accordo col giocatore era già stato raggiunto, ma appunto, le richieste di commissioni di Mino Raiola hanno rallentato concretamente la trattativa. Il noto manager, osso duro degli affari, vorrebbe spillare una bella somma alla Lazio per l’acquisto a zero del suo assistito, ma il club di Lotito ha deciso di non soccombere.

Romagnoli, c’è un’alternativa alla Lazio: resta in Serie A

Con la brusca frenata nella trattativa con la Lazio, un altro club è sceso in campo per Alessio Romagnoli. A riportarlo è fichajes.net, noto sito spagnolo di notizie di mercato. Si tratterebbe della Juventus di Allegri, che è alla ricerca di un valido innesto per la difesa in vista della prossima stagione.

Romagnoli non è di certo un nome nuovo nell’ambiente bianconero, dato che anche in passato il difensore era stato accostato alla Juve. Il club di Agnelli di gode di rapporti ben più positivi con Mino Raiola, e non ha mai avuto problemi ad assicurare ingenti somme agli agenti. L’accordo potrebbe essere trovato senza ostacoli.

Fichajes.net aggiunge che la Juventus ha il grande obiettivo di “italianizzare” la sua rosa, e Romagnoli sarebbe uno dei tanti obiettivi per raggiungere tale scopo. Oltre ad Alessio, la Vecchia Signora segue altri azzurri come Jorginho, Raspadori, Sccamaca, Emerson Palmieri, Zaniolo e Berardi.

Una strategia di mercato per rendere la Juventus il centro della selezione della Nazionale Italiana. Ma Romagnoli si trasferirebbe davvero ad una delle dirette rivali in estate?