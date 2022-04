Sky – Milan-Bologna, 4 dubbi di formazione per Pioli

Ballottaggi per il Milan che lunedì affronterà in casa il Bologna, in un match che non sarà affatto da sottovalutare per i rossoneri.

Lunedì finalmente il Milan tornerà in campo. Un’attesa enorme per i tanti tifosi rossoneri che seguono con ansia ed entusiasmo le sorti in campionato della propria squadra.

Il match contro il Bologna non sarà da sottovalutare affatto, anche se di fronte ci sarà una squadra in difficoltà, ma con una grande fetta di salvezza già in tasca. I felsinei hanno dimostrato di sapersi compattare, soprattutto sotto la guida di Sinisa Mihajlovic che dovrà affrontare un nuovo ciclo di cure.

Stefano Pioli intanto continua a provare la formazione anti-Bologna per il 4 aprile. Ma i dubbi sulle scelte iniziali sono ancora molteplici, come raccontato dalla redazione di Sky Sport poco fa.

Pioli pensa al rilancio di diverse pedine

Si parla di ben quattro ballottaggi, quattro indecisioni del tecnico del Milan sulla formazione di partenza. In pochi evidentemente sono sicuri del posto, viste anche le condizioni di coloro che hanno disputato le gara internazionali nelle ultime due settimane.

Il primo dubbio è in difesa. Pioli potrebbe confermare Pierre Kalulu al centro, oppure schierare nuovamente capitan Alessio Romagnoli. Col francese, in grande spolvero nell’ultimo mese, andrebbe sul sicuro. Ma c’è anche l’ipotesi di rilanciare il numero 13 per non lasciarlo ai margini, visto anche il caos contrattuale.

Sulla trequarti solita scelta dettata dai piani tattici: meglio la forza fisica e l’insorgenza di Franck Kessie (da adattato) oppure la qualità tecnica di Brahim Diaz. Ultimamente la scelta di puntare sull’ivoriano come “falso 10” ha pagato, ma contro un Bologna pronto a difendersi potrebbe essere meglio dare spazio alla fantasia dello spagnolo.

Dubbio sull’out di sinistra. Rafael Leao è il titolare fisso di quella posizione, ma le fatiche in nazionale potrebbero aprire spazio ad Ante Rebic, altro elemento da rigenerare. Il croato ha bisogno di fiducia e minutaggio per dimostrare di essere ancora una pedina fondamentale.

Infine il dualismo più noto di casa Milan: Zlatan Ibrahimovic o Olivier Giroud al centro dell’attacco? Qui Pioli andrà di pancia, visto che meritano entrambi di giocare, chi per istituzionalità, chi per utilità tattica.

Il probabile 11 anti-Bologna

Ma c’è chi è sicuro di giocare lunedì sera dal 1′ minuto. Come Maignan tra i pali, Calabria e Theo Hernandez sulle corsie laterali di difesa, Tomori al centro a comandare. Tonali e Bennacer dirigeranno l’orchestra in mediana mentre Messias sarà confermato come esterno destro d’attacco.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu (Romagnoli), T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie (Diaz), Leao (Rebic); Giroud (Ibrahimovic).