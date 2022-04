Calciomercato Milan, Mourinho lo scarica: occasione per Maldini

La Roma è ormai propensa a cedere un giocato che non ha legato con Mourinho: le ultime parole dell’allenatore portoghese sono un altro segnale.

Il Milan nel prossimo calciomercato estivo sicuramente prenderà un nuovo centrocampista, non c’è alcun dubbio. L’addio a parametro zero di Franck Kessie impone alla dirigenza di prendere un sostituto.

Il principale candidato a rimpiazzare l’ex Atalanta è Renato Sanches, stella del Lille. Il suo contratto scade a giugno 2023 e non ha intenzione di rinnovarlo, dunque c’è un’interessante occasione di calciomercato da poter sfruttare. Potrebbero bastare circa 20 milioni di euro per comprare il cartellino.

Dopo essere esploso nel Benfica e non aver reso secondo le aspettative al Bayern Monaco, il centrocampista portoghese ha grande voglia di rimettersi in gioco in una grande piazza. In Francia è maturato e sembra veramente pronto per tornare a indossare una maglia pesante. Le incognite dell’operazione sono legate sia alla concorrenza da battere che ai numerosi infortuni del calciatore.

Milan, innesto a centrocampo dalla Roma? Mourinho non lo vuole più

Il Milan spera di prendere Renato Sanches, ma studia anche delle alternative. Una “low cost” sarebbe Boubacar Kamara, in scadenza di contratto con il Marsiglia e che potrebbe arrivare a parametro zero. Oltre alla concorrenza estera, c’è un problema legato alle richieste economiche del mediano francese.

E a proposito di francesi, anche Jordan Veretout può essere un’occasione di mercato per il Milan. Ormai la rottura tra il giocatore e la Roma sembra insanabile. Tutto fa pensare che alla fine della stagione maturerà l’addio. Anche le ultime dichiarazioni di José Mourinho fanno intendere che c’è insoddisfazione nei suoi confronti.

L’allenatore portoghese alla vigilia della partita contro la Sampdoria a Genoa è stato interpellato proprio su Veretout e si è così espresso in conferenza stampa: “Non si è allenato con la squadra neanche oggi. Non dico ciò che non posso dire, ma mi limito a dire che non è a disposizione per la prossima gara”.

Il 29enne francese non rientra nel progetto di Mourinho e al 99,99% lascerà Roma a fine stagione. Il Milan lo voleva già nel 2019, ma non fu trovato l’accordo con la Fiorentina e comunque il giocatore preferì trasferirsi nella capitale. Continuando a rimanere ai margini della squadra, il prezzo di Veretout è destinato a calare. Il club giallorosso spera di guadagnare almeno 15 milioni. Anche il Napoli e il Marsiglia sono in corsa.