LIVE – Milan-Bologna, la conferenza stampa di Pioli

La consueta conferenza stampa pre-partita del tecnico del Milan, che anticiperà i temi della sfida di domani sera contro il Bologna.

Domani sera il Milan torna in campo per un match assolutamente da non sbagliare. Sfida al Bologna, nel posticipo serale del lunedì, valido per la 31.a giornata di Serie A.

In attesa del risultato dello scontro diretto Juventus-Inter di questa sera, il Milan ha l’occasione di allungare il passo nella corsa al titolo. Un’occasione importante, per la quale i rossoneri dovranno dimostrare di non avere il “braccino”.

Per anticipare i temi della sfida, Stefano Pioli a breve risponderà alle domande dei cronisti nella consueta conferenza stampa pre-partita. Avvio alle ore 9:30 di questa mattina, con la redazione di MilanLive.it che seguirà l’evento in diretta.

Le parole di Pioli in conferenza da Milanello

-in aggiornamento-