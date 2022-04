Milan, la quarta maglia è un successo: il dato sulle vendite è clamoroso

I numeri delle vendite del nuovo kit della Puma per i rossoneri ha raggiunto numeri incredibili già nel primo giorno

Il clima di entusiasmo in casa Milan si può notare da tante cose. I tifosi rossoneri sono stati conquistati dai ragazzi di Stefano Pioli e sono pronti a sostenerli fino alla fine della stagione per realizzare il sogno scudetto.

Domani a San Siro per Milan-Bologna si va verso il tutto esaurito. I rossoneri cercano un altro successo per mantenersi in testa alla classifica e sperano in un passo falso di Inter e Napoli, impegnate nelle difficili trasferte sui campi di Juventus e Atalanta. In occasione della sfida contro il club emiliano i giocatori indosseranno la quarta maglia.

Si tratta della maglia innovativa prodotta da Puma in collaborazione con Nemen Italy. La particolarità sta nella presenza di vere e proprie chiazze bianche, come schizzi di vernice fresca, ad intervallare le tradizionali bande rossonere. Una maglia che, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha avuto un successo straordinario e immediato, tanto che ha fatto registrare già centinaia di preordini, bruciando in sole 24 ore i numeri ottenuti nei primi quattro giorni dalla prima maglia di questa stagione.

Un altro dato che testimonia il clima positivo e la partecipazione dei tifosi del Diavolo in questo particolare momento storico del Milan. Staremo a vedere se il nuovo kit porterà bene alla squadra di Pioli domani sera.