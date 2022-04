Milan, “Nulla è scontato” | L’acquisto non è ancora certo

Secondo quanto riportato da Dean Jones, il club inglese è ancora in corsa per il giocatore obiettivo di mercato del Milan. Sarà sfida anche in estate!

Dall’Inghilterra non arrivano notizie confortanti circa il possibile affare del Milan per aggiudicarsi il giocatore. Il club inglese è tornato con forza a concorrere con i rossoneri, ma nella vicenda c’è comunque una nota positiva.

In inverno, e precisamente a gennaio, Milan e Newcastle hanno lottato ferocemente sul mercato. In palio c’era il profilo di Sven Botman, il possente centrale di difesa del Lille. I due club si sono contesi sino all’ultimo il talento olandese, con un nulla di fatto finale.

Già, perchè il Lille ha fatto muro a qualsiasi tipologia di offerta. Se il Milan puntava inizialmente alla formula del prestito, anche oneroso, il Newcastle si è spinto ad offrire sino a 40 milioni di euro per il difensore. È risaputo che la nuova proprietà dei Magpies abbia risorse economiche praticamente illimitate, e non si è fatta alcuno scrupolo a migliorare di volta in volta la sua offerta.

Il Newcastle ha desiderato ardentemente l’acquisto di Sven, tentando di battere la concorrenza rossonera. Alla fine, però, nessuna delle due ha avuto la meglio. Il Lille, come accennato, ha optato per terminare la seconda parte di stagione mantenendo i suoi migliori elementi in rosa. Da non dimenticare che la squadra francese si giocava gli ottavi di finale di Champions contro il Chelsea (poi eliminata), e ha comunque deciso di provarci con la rosa al meglio delle possibilità.

In estate, però, tutto si capovolgerà. Già, perchè Botman ha già preso la decisione di cambiare aria e lasciare il club che lo ha posto sotto i riflettori.

Sfida a due per Botman: c’è una favorita

Dopo il mercato di gennaio, il Milan non si è di certo arreso, anzi. Ha conquistato maggiore fiducia nella possibilità di aggiudicarsi Sven Botman. Nelle ultime settimane si è fatto fatica a parlare d’altro. Pare che Maldini e Massara abbiano ormai in pugno il giocatore, con un accordo già strappato all’agente. Il difensore avrebbe scelto proprio il Diavolo come sua prossima destinazione, ma ovviamente manca ancora l’intesa col Lille sul costo del cartellino.

Ma attenzione, perchè secondo gli ultimi rumors il Newcastle non si è affatto tirato fuori dalla corsa a Sven Botman, e ha tutta l’intenzione di tornare all’attacco in vista del mercato estivo. A riportare la notizia è il Times, che sottolinea l’intenzione dei Magpies di ostacolare la strada del Milan.

A tal proposito, ha fornito novità sulla questione Dean Jones, accreditato esperto di mercato inglese. Parlando al The Transfer Tavern, Jones ha rivelato che il Milan è in vantaggio sul Newcastle nella corsa a Botman, anche se tutto potrebbe cambiare “molto rapidamente”:

“In questo momento, il Milan è in cima alla classifca e il Newcastle è lontano dalla zona Champions League. Ma nulla è scontato, e le cose potrebbero cambiare molto rapidamente. Al momento però la situazione è questa” ha detto Dean Jones al The Transfer Tavern. I Magpies occupano attualmente il 15esimo posto in Premier League, ed è alquanto improbabile che riescano a raggiungere la zona Europa entro il termine della stagione.

Il media inglese riferisce che Sven Botman è particolarmente attratto dal fascino della squadra rossonera, che quasi certamente parteciperà alla prossima edizione della Champions League, e potrebbe anche aggiudicarsi il titolo stagionale della Serie A. Chissà quale fattore potrebbe far cambiare le cose rapidamente…